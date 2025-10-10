Trubadurul, Nunta lui Figaro, Nabucco, Giselle și Elixirul dragostei, la mijloc de octombrie, pe scena Opera Națională București

Săptămâna 13 – 19 octombrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri celebre din repertoriul universal precum „Trubadurul” de G. Verdi, „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart, „Nabucco” de G. Verdi, baletul „Giselle” de A. Ch. Adam și „Elixirul dragostei” de G. Donizetti.

Miercuri, 15 octombrie, ora 18:30, pe scena ONB va avea loc spectacolul de operă „Trubadurul” de G. Verdi. O poveste tulburătoare despre iubiri imposibile, răzbunări vechi și destine încrucișate, plasată pe fundalul unui conflict sângeros. Între un conte puternic și un menestrel enigmatic se naște o rivalitate feroce, alimentată nu doar de pasiunea pentru aceeași femeie, ci și de un secret teribil, ascuns în negura trecutului. Muzica lui Verdi, intensă și dramatică, transformă fiecare scenă într-un vârtej de emoții. Cine este, cu adevărat, trubadurul? Ce adevăruri vor ieși la iveală? Vă invităm să descoperiți acest univers plin de mister, pasiune și răsturnări de situație.

Joi, 16 octombrie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul „Nunta lui Figaro” de W. A. Mozart. Un spectacol despre dragoste, intrigă și inteligență, care dezvăluie, cu rafinament și umor, jocurile de culise ale unei zile pline de încurcături. În ajunul nunții sale cu Susanna, istețul valet Figaro descoperă că stăpânul său, Contele Almaviva, are planuri mai puțin onorabile. Dar nici servitorii nu sunt ușor de păcălit. Între deghizări, încurcături amoroase și comploturi, personajele țes o poveste în care fiecare încearcă să-și joace cărțile cât mai bine. Cine va păcăli pe cine? Ce se va întâmpla în noaptea nunții? Veniți să vă bucurați de geniul muzical al lui Mozart într-un spectacol care îmbină clasicul cu umorul comicului de situație.

Vineri, 17 octombrie, ora 18:30, sunteți așteptați la spectacolul de operă „Nabucco” de G Verdi. O epopee grandioasă despre putere, credință și eliberare, în care drama poporului asuprit se împletește cu frământările interioare ale regelui tiranic. Pe fundalul exilului babilonian al evreilor, izbucnește o poveste plină de tensiune și conflicte, între tată și fiică, între credință și orgoliu, între iubire și trădare. Faimosul cor al robilor, „Va, pensiero”, devine o rugăciune colectivă, dar și un strigăt universal pentru libertate. Ce se întâmplă când cel care domnește peste o lume întreagă se vede doborât de propriile greșeli? Și cine va plăti prețul mântuirii? Vă așteaptă un spectacol copleșitor, în care muzica lui Verdi trezește conștiința.

Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18:30, vă propunem spectacolul de balet „Giselle” de A. Ch. Adam. O capodoperă a baletului romantic, o poveste delicată și tulburătoare despre iubire, trădare și iertare dincolo de moarte. Giselle, o tânără fragilă și visătoare, se îndrăgostește de un nobil deghizat, fără să știe că inima ei pură va fi curând frântă. Într-un contrast fascinant între viața idilică a satului și lumea spectrală a spiritelor, baletul ne poartă printr-un univers eteric, unde dansul devine rugăciune și speranță. Îl va salva iubirea ei chiar și după moarte? Sau va fi el condamnat pentru jurământul încălcat?

Duminică, 19 octombrie, ora 18:30, va avea loc spectacolul de operă „Elixirul dragostei” de G. Donizetti. Povestea îl urmărește pe Nemorino, un tânăr îndrăgostit fără speranță de frumoasa Adina, care caută ajutor într-o poțiune miraculoasă cumpărată de la un vânzător ambulant plin de șiretlicuri. Între încurcături amoroase, rivalități comice și o doză sănătoasă de iluzie, muzica lui Donizetti cucerește prin prospețime și lirism. Dar funcționează cu adevărat elixirul? Sau dragostea are propriile ei căi nebănuite?

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.