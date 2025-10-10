Turiștii români descoperă China la București

► Destinații, experiențe autentice și oferte speciale, între 10–12 octombrie la Centrul Cultural Chinez din București

Centrul Cultural Chinez din București găzduiește, în perioada 10–12 octombrie 2025, Târgul de Turism al Chinei, un eveniment dedicat promovării turismului, culturii și cooperării bilaterale dintre România și China. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Chinez și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere cele mai spectaculoase destinații turistice din China, de la Beijing și Shanghai până la Guilin, Zhangjiajie, Xinjiang sau Hainan, alături de oferte speciale de vacanță, prezentări și experiențe culturale autentice: ateliere de ceai, demonstrații de caligrafie și gastronomie chinezească.

Evenimentul reunește agenții de turism românești și chineze, companii aeriene și instituții culturale, devenind o platformă unică de întâlnire pentru profesioniștii din turism și pentru publicul pasionat de descoperiri.

Românii redescoperă China: creștere de peste 78% a turiștilor în 2025

Potrivit datelor oficiale, în primele șapte luni ale anului 2025, numărul turiștilor români care au vizitat China a atins aproximativ 36.000, înregistrând o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În 2024, 35.000 de români au călătorit în China, dublu față de 2023 — un semn clar al redeschiderii și al interesului tot mai mare pentru destinațiile asiatice.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu (cu faimoșii urși panda), dar și rute mai exotice precum Xinjiang, Yunnan sau insula Hainan. Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale și peisajele naturale spectaculoase.

China devine tot mai interesantă pentru turiștii români, care caută destinații exotice, sigure și spectaculoase din punct de vedere cultural. Sub deviza „High-speed Rail China × Ancient Capitals: From the Great Wall to the Terracotta Warriors — where civilization meets the future”, China propune o experiență de călătorie în care tradiția multimilenară se împletește cu infrastructura futuristă și ospitalitatea contemporană.

Printre noile destinații chineze recomandate pentru piața românească în 2025–2026 se numără:

Gansu Silk Road – traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia;

– traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia; Xinjiang – o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake);

– o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake); Nord-estul Chinei – pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli;

– pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli; Guizhou – o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo);

– o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo); Bucla Qinghai–Gansu , care oferă experiențe ecoturistice și spirituale;

, care oferă experiențe ecoturistice și spirituale; Fujian – o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan;

– o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan; Greater Bay Area – noul pol urban și economic al Chinei, incluzând Guangzhou, Shenzhen și Hong Kong.

Tot mai mulți turiști chinezi descoperă România

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică al României, 21.682 de turiști chinezi au sosit în România în prima jumătate a anului 2025 — cel mai mare număr de vizitatori proveniți din Asia.

Principalele regiuni vizitate de aceștia sunt Bucureștiul, Brașovul, Sibiul, litoralul Mării Negre, Maramureșul, Bucovina și Delta Dunării, iar atracțiile preferate includ Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul vechi al Capitalei, Sighișoara și Salina Turda. Turiștii chinezi petrec, în medie, 2–3 nopți în România, iar interesul lor pentru turism cultural, natură, gastronomie și wellness este în continuă creștere.

Perspective și cooperare bilaterală în turism

Organizatorii și partenerii Târgului de Turism China 2025 subliniază că evenimentul are ca obiectiv consolidarea colaborării turistice și culturale dintre cele două țări. Reluarea zborurilor directe China–România se află printre prioritățile de cooperare, iar companiile aeriene și autoritățile din ambele țări explorează rute posibile între Beijing, Shanghai și București.

Printre principalele hub-uri de tranzit folosite în prezent se numără Doha, Istanbul, Dubai, Viena, Frankfurt și Varșovia.

China: o destinație completă, între tradiție și viitor

China oferă o experiență unică de călătorie: de la Marele Zid și Armata de Teracotă, la metropole ultramoderne și peisaje naturale de vis.

În 2024, China a primit 26,9 milioane de turiști străini, cu cheltuieli medii de aproximativ 3.000 euro/turist. Durata medie a sejurului este de 6–10 nopți, iar turiștii se bucură de combinația ideală între istorie, tehnologie și ospitalitate.

România – tot mai atractivă pentru turiștii chinezi

În oglindă, România își consolidează poziția ca destinație de interes în Europa Centrală și de Est pentru piața chineză, prin rutele tematice „Dracula și castelele Transilvaniei”, tururile UNESCO, experiențele rurale autentice și gastronomia locală. Autoritățile chineze și române discută tot mai activ despre proiecte comune de promovare, expoziții, schimburi culturale și programe de training pentru ghizi vorbitori de chineză și română.

Comparativ cu țările vecine, România are un potențial turistic distinct și tot mai recunoscut de piața chineză, datorită diversității sale naturale și culturale.

Dacă Grecia atrage turiștii chinezi prin imaginea sa consacrată de destinație insulară și brandul puternic al Mării Egee, iar Ungaria se bucură de vizibilitate prin capitala Budapesta, infrastructura de zboruri și turismul balnear, România oferă o experiență autentică și complexă. Serbia a devenit atractivă datorită accesului fără viză și a locațiilor de filmare internațională, în timp ce Bulgaria mizează pe litoralul Mării Negre și pe stațiunile sale de schi, oferind o alternativă accesibilă din punct de vedere al costurilor.

În acest context, România se diferențiază printr-un amestec unic de castele, orașe medievale, peisaje carpatine și biodiversitatea Deltei Dunării – un patrimoniu natural și cultural care o recomandă drept o destinație memorabilă pentru turiștii chinezi interesați de istorie, legendă și natură.

Brandul legat de „mitul lui Dracula” și turismul ecologic din Deltă oferă României un avantaj competitiv și oportunități de integrare în circuite comune cu Ungaria, Serbia și Bulgaria, formând astfel trasee regionale atractive pentru turiștii asiatici.

Un eveniment pentru public și profesioniști

Târgul de Turism al Chinei 2025 este deschis publicului larg, iar accesul este gratuit. Vizitatorii vor putea participa la workshopuri, degustări și demonstrații culturale, precum și la prezentări ale principalelor companii turistice din China și România.

Programul evenimentului:

Vineri, 10 octombrie: 14:00 – 18:00

14:00 – 18:00 Sâmbătă, 11 octombrie: 10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 Duminică, 12 octombrie: 10:00 – 14:00

”Astăzi deschidem împreună un nou capitol al cooperării dintre România și China — un capitol scris în limbajul universal al turismului, al descoperirii și al înțelegerii reciproce. Pentru că, dincolo de cifre și acorduri, turismul înseamnă oameni. Înseamnă curiozitatea de a cunoaște, dorința de a învăța unii de la alții și bucuria de a împărtăși ceea ce avem mai frumos: cultura, tradițiile, ospitalitatea și patrimoniul nostru.

România și China au povești vechi, profunde, despre rădăcini, despre natură, despre echilibru și armonie. Suntem două civilizații care prețuiesc istoria, dar privesc spre viitor cu aceeași încredere. Astăzi, mai mult ca oricând, avem șansa de a transforma această prietenie într-un pod de experiențe turistice, de colaborări și de proiecte comune.

Imaginați-vă un turist chinez care descoperă pentru prima dată mănăstirile pictate din Bucovina sau satele tradiționale din Maramureș, și un turist român care pășește uimit printre templele din Beijing sau pe faleza din Shanghai. Fiecare pas devine o lecție, fiecare privire o punte între lumi.

Forumul nostru nu este doar o întâlnire profesională, ci o invitație la colaborare, o chemare la deschidere și un angajament pentru viitor. Ne dorim să facilităm fluxurile turistice între cele două țări, să consolidăm parteneriate între agențiile românești și cele chineze, să ne cunoaștem mai bine și să lucrăm împreună pentru a transforma potențialul în realitate. Ca președinte al ANAT, cred cu tărie că turismul nu este doar o industrie — este o formă de diplomație umană, o forță de apropiere între națiuni. Iar astăzi, România și China demonstrează că pot merge împreună pe acest drum, cu respect, curiozitate și dorința sinceră de a se descoperi una pe cealaltă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut posibil acest forum și vă invit ca, în aceste zile, să fim nu doar participanți, ci constructori de punți între oameni, culturi și visuri. Să deschidem împreună această nouă etapă — una a prieteniei și a inspirației, în care turismul româno-chinez devine o poveste comună despre încredere, frumusețe și viitor”, declară Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

”Turismul nu este doar o ramură economică, ci și un important mijloc de cunoaștere reciprocă între culturi și de apropiere între oameni, jucând un rol esențial în dezvoltarea relațiilor economice și culturale dintre China și România. Ne bucură să observăm că, în ultimii ani – mai ales după implementarea politicii unilaterale de scutire de vize pentru cetățenii români care vizitează China – tot mai mulți prieteni români își doresc să călătorească în China pentru a descoperi farmecul culturii sale milenare și dinamismul modern al țării.

”În acest context, Centrul Cultural Chinez din București și ANAT au inițiat această primă ediție a Târgului de Turism China, cu scopul de a crea o platformă de cooperare și schimburi B2B și B2C între profesioniștii din domeniul turismului și publicul larg interesat de destinațiile chineze.

Târgul din anul acesta se remarcă prin trei caracteristici principale:

1.Concentrarea pe parteneriate profesionale și cooperare eficientă. Târgul reunește principalele agenții de turism din România, companii chineze de management al destinațiilor turistice, companii aeriene de renume și operatori de telecomunicații.Prin prezentări tematice și întâlniri directe, evenimentul oferă oportunități reale de dialog și colaborare între operatorii din cele două țări.

2.Deschidere către publicul larg și stimularea interesului pentru turismul către China.

3.Pe durata târgului, vizitatorii pot rezerva pe loc pachete turistice în China, pot asculta experiențele unor bloggeri și influenceri de călătorie, pot viziona materiale video de promovare a destinațiilor chineze, dar și obține informații utile despre studii, plăți și conectivitate digitală în China.

Toate aceste activități oferă publicului român o imagine practică și atractivă în pregătirea unei vizite în China.

4.Experiențe culturale autentice și atmosferă imersivă. Am invitat specialiști în ceremonia ceaiului, caligrafie chineză și reprezentanți ai gastronomiei tradiționale chineze pentru a recrea, în cadrul târgului, o atmosferă autentică și interactivă. Vizitatorii pot savura ceai chinezesc, pot învăța să scrie caractere chinezești și pot gusta preparate tradiționale pregătite pe loc de bucătari profesioniști.

Sperăm ca aceste activități să ofere publicului și profesioniștilor din turismul românesc informații complete, directe și utile despre călătoriile în China și să transmită, totodată, ospitalitatea și deschiderea Chinei față de prietenii români. Dorim ca acest târg să devină o platformă durabilă pentru dezvoltarea pieței turistice bilaterale, pentru intensificarea schimburilor dintre popoarele noastre și pentru consolidarea cooperării turistice la un nivel mai amplu. În încheiere, doresc să adresez mulțumiri tuturor expozanților și partenerilor pentru sprijinul acordat, precum și mass-mediei pentru atenție și implicare. Vă mulțumesc!”, declară domnul Xu Ningbo, directorul Centrului Cultural Chinez din București.

Discursul domnului Ambasador Chen Feng în deschiderea conferinței de presă a Târgului de Turism China 2025

Stimate domnule deputat Cosmin Corendea, președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu China,

Stimate domnule Alin Burcea, președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism,

Stimate domnule Xu Ningbo, director al Centrului Cultural Chinez,

Dragi prieteni din sfera mediatică și onorabili invitați, doamnelor și domnilor,

Sunt deosebit de încântat să particip la conferința de presă organizată cu prilejul Târgului de Turism China 2025, respectiv la deschiderea acestui eveniment, organizat în colaborare de către Centrul Cultural Chinez din București și Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Mai întâi de toate, aș dori ca, în numele Ambasadei Republicii Populare Chineze în România, să exprim cele mai calde felicitări pentru organizarea cu succes a evenimentului și, de asemenea, să adresez cele mai sincere mulțumiri tuturor prietenilor care, de-a lungul timpului, au susținut neîntrerupt cauza turismului, respectiv a schimburilor culturale dintre China și România!

Turismul reprezintă o punte de legătură între popoare și o cale esențială a dialogului și a schimburilor între civilizații. China și România au o istorie îndelungată în acest sens. Astfel că, în urmă cu peste 400 de ani, celebrul cărturar român Nicolae Spătaru Milescu a călătorit în China și, pe baza experiențelor sale, a scris diverse lucrări ce au luat forma unor jurnale de călătorie, despre care putem spune că au reprezentat un punct de plecare pentru schimburile culturale dintre China și România. Printre aceste opere se numără „Jurnal de călătorie în China”. În anul 1951, cele două țări au semnat un Acord interguvernamental de cooperare culturală, acord care a trasat direcția de dezvoltare a relațiilor bilaterale în domeniul turistic. În anul 1978, guvernele celor două țări au semnat oficial Acordul de cooperare în domeniul turistic, iar în anul 2004, cele două părți au încheiat un „Memorandum de înțelegere privind programul de derulare pentru turismul organizat al cetăţenilor chinezi în România”. În același an, România a fost inclusă de partea chineză pe lista destinațiilor turistice pentru cetățenii chinezi care călătoresc în străinătate, marcând intrarea relațiilor turistice bilaterale într-o etapă de dezvoltare sistematizată. La finalul anului 2024, China a introdus politica unilaterală de scutire de viză pentru cetățenii români, în perioada ianuarie-august a acelui an numărul turiștilor români care au vizitat China crescând cu aproape 80%. În același timp, partea română a participat activ la târgurile internaționale de turism organizate în China, promovând imaginea României și contribuind semnificativ la sporirea vitalității relațiilor bilaterale dintre China și România, relații care se bucură de oportunități promițătoare.

O veche zicală chinezească spune: „Citește zece mii de cărți, călătorește zece mii de mile”, iar experiențele trăite în călătorii sunt la fel de prețioase ca cele dobândite prin lectură. În lumea de astăzi, oamenii simt tot mai mult nevoia de a cunoaște alte culturi și de a se conecta la nivel spiritual. Tot mai mulți prieteni români își doresc să ajungă în China, să descopere istoria și cultura noastră, peisajele impresionante și realizările modernizării țării. Deși mi-am început misiunea acum puțin timp în urmă, mulți prieteni români mi-au împărtășit impresiile lor din călătoriile în China, care au fost, fără excepție, experiențe de neuitat. În același timp, tot mai mulți turiști chinezi vizitează România, atrași de frumusețea naturală și bogăția culturală a acestei țări. Acest tip de interacțiune reprezintă cea mai directă și eficientă cale prin care cele două popoare se pot cunoaște mai bine și pot aprofunda legăturile sufletești dintre ele.

Această ediție a Târgului de Turism China 2025 nu doar că pune la dispoziția publicului român o gamă variată de destinații și experiențe de călătorie în China, ci și creează o punte de legătură între profesioniștii din această sferă de activitate, sprijinind astfel aprofundarea cooperării din industria turismului. Sper ca acest eveniment să stimuleze și mai mult entuziasmul publicului român pentru „interacțiunea cu China și aprofundarea cunoașterii acestei țări”, iar ca schimburile dintre popoarele noastre să devină tot mai frecvente și mai bogate.

Doamnelor și domnilor, de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și România în 1949, cele două țări au parcurs împreună 76 de ani de prietenie. Cooperarea dintre cele două țări a dat roade bogate, iar prietenia dintre popoarele noastre rămâne mereu vie. Dorim să lucrăm împreună cu partea română pentru a folosi cultura și turismul drept punți de legătură, pentru a extinde schimburile umane, a promova cooperarea reciproc avantajoasă și a scrie împreună un nou capitol al prieteniei sino-române.

Nu în ultimul rând, urez succes deplin Târgului de Turism China 2025 și le doresc tuturor invitaților sănătate și toate cele bune!

Discursul domnului deputat Cosmin Corendea

Excelența voastră, domnule ambasador Chen Feng Stimați invitați, doamnelor și domnilor

Este o deosebită onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, într-un spațiu simbolic al prieteniei româno-chineze – Centrul Cultural Chinez din România. Acest loc nu este doar un centru de promovare culturală, este o punte de legătură între civilizații, o expresie vie a respectului și cooperării dintre două națiuni care, de peste șapte decenii, au ales să construiască împreună, cu înțelepciune și echilibru.

O prietenie de 76 de ani – între tradiție și modernitate

În acest an, România și Republica Populară Chineză marchează 76 de ani de relații diplomatice neîntrerupte. Este un moment de reflecție, dar și de proiecție spre viitor. Puține relații internaționale au avut o asemenea constanță, stabilitate și profunzime, indiferent de schimbările politice sau economice din ultimele decenii. De-a lungul timpului, relațiile noastre s-au extins în multiple domenii – de la economie și educație, la cultură, tehnologie și turism.

Astăzi, China unul dintre cel mai importanți parteneri comerciali ai României, iar schimburile comerciale bilaterale au depășit 10 miliarde de euro anual. Totodată, trebuie să privim cu realism spre deficitul comercial de aproape 8 miliarde de euro, un dezechilibru care ne arată nu o problemă, ci o oportunitate: aceea de a construi o cooperare mai echilibrată, bazată pe investiții reciproce și proiecte comune sustenabile.

Educația și cultura – pilonii prieteniei autentice

Însă relația noastră nu se reduce doar la comerț și economie. România și China sunt legate printr-o alianță culturală și educațională solidă, clădită pe încredere și respect reciproc. De-a lungul ultimelor decenii, sute de studenți români au avut șansa de a studia în universități de prestigiu din Beijing, Shanghai, Chengdu sau Nanjing. Ei s-au întors acasă cu o viziune globală, cu o înțelegere mai profundă a culturii chineze și cu o dorință sinceră de a contribui la cooperarea dintre țările noastre. În același timp, numeroși tineri chinezi au ales România pentru a-și continua studiile universitare și postuniversitare. Ei au adus cu ei un suflu de disciplină, de curiozitate și de deschidere intelectuală, contribuind la un schimb real de idei și valori între generațiile tinere.

Acest tip de colaborare bazat pe cunoaștere, respect și prietenie reprezintă fundamentul unei relații internaționale durabile. Pentru că, dincolo de cifre și statistici, adevărata legătură dintre popoare se construiește între oameni.

Turismul – diplomația prieteniei

Tema evenimentului de astăzi, cooperarea și schimbul în domeniul turismului, este una esențială. Turismul nu este doar o industrie, ci o formă de diplomație publică, o modalitate prin care oamenii și societățile se descoperă reciproc, își împărtășesc valorile și își înțeleg diferențele.

România are un potențial turistic excepțional – de la mănăstirile din Bucovina și castelele Transilvaniei, la Delta Dunării și tradițiile Maramureșului. China, la rândul ei, fascinează printr-o cultură milenară, o infrastructură modernă și o ofertă turistică de o diversitate extraordinară – de la Marele Zid și Orașul Interzis până la peisajele spectaculoase din Guilin sau Xinjiang. În ultimii ani, tot mai mulți români au arătat un interes crescut pentru a vizita China, pentru a cunoaște civilizația sa fascinantă și a explora marile centre urbane. În același timp, tot mai mulți turiști chinezi privesc Europa Centrală și de Est, inclusiv România, ca destinații sigure, autentice și prietenoase.

Un obiectiv prioritar: reluarea zborurilor directe România–China

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem o dificultate majoră. De peste 10 ani, România și China nu mai sunt legate prin zboruri directe. Această absență afectează nu doar turismul, ci și cooperarea economică, academică și culturală. Într-o lume interconectată, distanța fizică nu ar trebui să fie o barieră în calea prieteniei. De aceea, cred cu tărie că reluarea zborurilor directe între București și marile orașe chineze trebuie să devină o prioritate comună. Dacă operatorul național al României nu dispune de capacitatea logistică necesară, susținem cu deschidere ca aceste zboruri să fie operate de companii aeriene chineze, în baza unui parteneriat bilateral solid, transparent și reciproc avantajoș. Suntem gata să contribuim instituțional și diplomatic pentru ca acest obiectiv să devină realitate în cel mai scurt timp.

România găzduiește astăzi o comunitate chineză de peste 10.000 de oameni, integrată și activă, care reprezintă o punte vie între cele două culturi. Totodată, zborurile directe ar stimula mobilitatea academică, turistică și investițională, aducând beneficii de ambele părți.

Un parteneriat pentru viitor

Relația România–China trebuie privită ca un parteneriat pentru viitor, în care colaborarea economică merge mână în mână cu cea culturală, educațională și turistică.

România poate fi o poartă strategică pentru China către Europa Centrală și de Est, iar China poate fi, la rândul ei, un partener de dezvoltare pe termen lung pentru România. Prin turism, cultură și educație putem clădi o încredere care să susțină orice proiect economic sau investițional. Aceasta este adevărata forță a diplomației – diplomația oamenilor, a dialogului și a înțelegerii reciproce.

Sunt convins că evenimente ca acesta nu sunt doar ceremoniale, ci au o puternică valoare de construcție. Astăzi, reafirmăm angajamentul nostru pentru o cooperare turistică profundă, durabilă și reciproc avantajoasă. România și China au dovedit, de-a lungul deceniilor, că pot construi punți, nu ziduri — că pot cultiva prietenii, nu rivalități. Să continuăm, așadar, pe acest drum, cu înțelepciune, respect și credința că o lume unită prin cultură și cunoaștere este o lume mai bună.