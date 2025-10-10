USR vrea un Parlament bicameral cu doar 300 de aleși

USR a depus în luna mai un proiect de reducere a numărului de parlamentari la 300, care este susținut și de PNL, după ce Ilie Bolojan a instruit colegii de partid în acest sens. Statul român cheltuie 145.000 de euro anual cu fiecare parlamentar, cheltuială ce se dorește a fi redusă drastic.

România are, în prezent, 465 de parlamentari, dintre care 331 de deputați și 134 de senatori, astfel că 165 dintre ei ar pleca acasă. În ciuda faptului că românii vor această reformă, consultarea publică nu a avut rol decizional.

Propunerea de reducere a numărului de parlamentari a fost depusă pe 28 mai 2025 de parlamentarii USR, care au prevăzut în proiect stabilirea unui număr maxim de 200 de deputați și 100 de senatori.

„Norma de reprezentare se va determina în continuare în funcție de populația raportată oficial de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie a anului precedent alegerilor. (…) Se menține, în același timp, principiul minimului de reprezentare teritorială, prin garantarea a cel puțin un senator și un deputat pentru fiecare județ, iar diaspora va beneficia de minimum două mandate de senator și patru mandate de deputat”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.