Va câștiga Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace?

Președintele Donald Trump râvnește Premiul Nobel pentru Pace de ani de zile, motiv pentru care a făcut un lobby intens în acest sens. La aproape 48 de ore după ce președintele Trump a anunțat o încetare a focului între Israel și Hamas, vocile îl dau printre favoriții la câștigarea acestei distincții, deși Comitetul Nobel ar fi ales câștigătorul încă de luni, 6 octombrie.

Când președintele Donald Trump a fost întrebat în această vară dacă a încercuit în calendar data de 10 octombrie, data la care urma să fie anunțat Premiul Nobel pentru Pace, a evitat întrebarea, potrivit The New York Times.

„Nu pot spune. Adică, mulți oameni spun că indiferent ce aș face – pentru că știți, am o anumită convingere – indiferent ce aș face, nu vor renunța”, a spus Trump.

„Nu fac politică pentru asta”, a adăugat el. „Am o mulțime de oameni care o fac.”

Dacă președintele Trump nu a încercuit data în calendar, cu siguranță i-a dat târcoale în cap – a făcut lobby ani de zile. Vineri, Comitetul Norvegian pentru Nobel va anunța câștigătorul premiului la Oslo, capitala Norvegiei, numind un laureat care se aliniază cu omonimul său, Alfred Nobel, industriașul suedez din secolul al XIX-lea care a inventat dinamita.

Premiul este oferit la 48 de ore după ce Donald Trump a anunțat ceea ce ar putea fi un triumf diplomatic major în încheierea războiului brutal din Fâșia Gaza, pe care președintele îl revendică deja ca fiind unul dintre numeroasele conflicte la care spune că a contribuit la rezolvarea de la preluarea mandatului.

„BINECUVÂNTAȚI FIECĂTORII DE PACE!”, se arată la sfârșitul postării dlui Trump pe rețelele de socializare în care anunța un acord între Israel și Hamas după doi ani de război.

Totuși, este posibil ca președintele american să nu se califice deloc anul acesta. Premiul recompensează de obicei realizările din anul precedent, iar în 2024, el fusese ales, dar nu depusese încă jurământul ca președinte.