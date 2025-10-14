Banca de Investiții și Dezvoltare semnează prima convenție de garantare pentru proiectele publice de investiții strategice cu CEC Bank

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și CEC Bank au semnat prima convenție pentru acordarea de garanții individuale destinate finanțării entităților din sectorul public.

Astfel, Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT), companiile publice care furnizează servicii de utilitate, companiile de interes local sau național cu capital majoritar de stat, precum și instituțiile publice, vor beneficia de un acces mai facil la finanțare, prin intermediul garanției oferite de BID.

Această inițiativă sprijină dezvoltarea proiectelor din domenii strategice, esențiale pentru comunități – de la modernizarea rețelelor de apă și canalizare, la creșterea eficienței energetice și digitalizarea serviciilor publice locale și regionale.

Semnarea acestei prime convenții marchează începutul unui cadru instituțional stabil pentru garantarea proiectelor publice, în linie cu angajamentele României privind buna guvernanță financiară, transparența și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

„Marcăm astăzi trecerea din planul strategiei și planificării în cel al acțiunii concrete și totodată facem un pas important spre îndeplinirea unuia dintre obiectivele cheie pentru care BID a luat naștere, anume să fim un partener concret al dezvoltării locale”, a declarat Dan Sandu, Președintele Băncii de Investiții și Dezvoltare.

CEC Bank este prima instituție financiară cu care BID a semnat convenția de garantare. Banca de Investiții și Dezvoltare va semna, în perioada următoare, alte astfel de convenții de garantare cu mai multe bănci comerciale.

Parteneriatul cu aceste instituții financiare consolidează mecanismul de garantare și extinde capacitatea de finanțare la nivel local și regional.

„Susținerea proiectelor companiilor publice care furnizează servicii de utilitate, precum și a firmelor de interes local sau național, este o preocupare constantă pentru CEC Bank. Acest parteneriat aduce însă ceva în plus – garanția Băncii de Investiții și Dezvoltare, care reduce riscurile și facilitează accesul mai rapid la finanțări sustenabile. Colaborarea cu BID este un mare avantaj pentru toți dezvoltatorii de proiecte din domenii strategice, extrem de importante pentru comunități”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.

Cine poate accesa garanția BID

Beneficiarii finali ai garanției BID sunt:

Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT-uri);

Companiile de utilități publice, aflate în subordinea UAT-urilor sau deținute de alte organisme publice;

Instituțiile și companiile de interes public, implicate în proiecte de investiții strategice.

Beneficiarii finali pot accesa garanția BID prin intermediul băncilor comerciale partenere, pentru a obține finanțare destinată dezvoltării durabile a comunităților locale și regionale.

Domenii eligibile pentru finanțare

Garanțiile BID sprijină proiecte în domenii esențiale pentru dezvoltarea comunităților:

Utilități publice – apă, canalizare, energie;

Educație – renovarea și dotarea unităților de învățământ;

Sănătate – spitale, centre de sănătate;

Energie regenerabilă;

Digitalizare, dezvoltare regională și modernizarea infrastructurii publice locale;

Infrastructură – la nivel local, regional;

Accesarea fondurilor europene – inclusiv PNRR și alte programe UE.

Plafon disponibil și lansarea creditării

Pentru acest program, BID pune la dispoziție garanții în valoare totală de 2,1 miliarde lei pentru următorii 3 ani, destinate exclusiv beneficiarilor publici. Băncile partenere pot începe acordarea de credite garantate imediat după semnarea convențiilor operaționale, ceea ce permite demararea rapidă a proiectelor eligibile.

Caracteristicile garanției BID

Garanția individuală emisă de BID are următoarele caracteristici:

Valoare minimă: 5.000.000 LEI

Valoare maximă: 150.000.000 LEI

Perioada maximă de garantare: 15 ani

Procent maxim de garantare: până la 80%

Despre BID

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.

Misiunea BID este sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.