Budăi îl contrazice pe Bolojan: Salariul minim va crește în anul 2026!

Fostul ministru al Muncii, deputatul Marius Budăi, transmite că salariul minim pe economie nu va fi îngheţat în 2026, ci va crește, în pofida tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare și a presiunilor venite din partea patronatelor. Disputa are loc într-un context economic complicat, marcat de închideri de firme și scădere a consumului, dar și de obligațiile României în raport cu legislația europeană privind salariul minim.

Budăi susține că PSD nu va permite blocarea aplicării directivei europene privind salariul minim, garantând că angajații cu cele mai mici venituri nu vor fi afectați de eventuale măsuri de austeritate. În prezent, aproximativ 1,8 milioane de români sunt plătiți cu salariul minim, iar decizia privind nivelul acestuia pentru 2026 va avea un impact direct asupra veniturilor populației și asupra bugetului de stat, prin contribuțiile suplimentare generate de o eventuală creștere.

„Salariul minim va creşte în anul următor! Nu va fi îngheţat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene care reglementează salariul minim european”, a transmis Marius Budăi, într-o postare publică.

Fostul ministru a reamintit că partidul său a fost unul dintre principalii promotori ai directivei europene privind salariul minim și că acest cadru legal nu poate fi ignorat.
