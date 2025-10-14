Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare ar putea fi interzise, la orele de vârf, în București!

Primăria Municipiului București (PMB) vrea să interzică circulația mașinilor de aprovizionare, curierat și salubrizare la orele de vârf! Proiect în acest sens, care trebuie aprobat de consilierii generali ai Capitalei, prevede sancțiuni uriașe pentru cei care nu vor respecta măsura.

Edilii Capitalei vor să scape orașul de aglomerația din trafic la orele de vârf. Potrivit unui proiect pus în transparență decizională, în București va fi interzisă circulația mașinilor de aprovizionare, curierat și salubrizare la orele de vârf.

Interdicția va fi aplicată în intervalele 7:00 – 10:00 și 16:00 – 19:00, se arată în proiect.

Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că interdicția ar reduce cu peste 150.000 de vehicule traficul la orele de vârf.

”În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine.

Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții.

Pentru a reda Bucureștiului un ritm mai bun, propun o măsură clară, cu efecte imediate:

interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.