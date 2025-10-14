Ora de Banometrie revine în licee: ING Bank susține educația financiară în 20 de orașe din România

ING Bank România oferă premii în valoare de 12.500 de euro pentru peste 11.000 de elevi din București și alte 20 de orașe la concursul din cadrul programului Ora de Banometrie, care este acum la cea de-a doua ediție națională.

Premiile sunt cu aproape 50% mai mari decât la prima ediție națională, din luna mai, când 15 elevi de la trei licee din România au câștigat în total 8.500 de euro la concursul de idei de business din cadrul programului Ora de Banometrie, inițiat de ING Bank România și organizat cu sprijinul Federației Naționale a Părinților FNaP ProEdu.

„Pentru ING, educația financiară nu este doar un subiect de interes, ci o responsabilitate pe care o tratăm cu maximă seriozitate. Credem că formarea unor obiceiuri sănătoase legate de gestionarea banilor trebuie să înceapă cât mai devreme, iar perioada liceului este un moment-cheie în dezvoltarea tinerilor. Într-un context economic dinamic, în care alegerile financiare ne modelează viața de zi cu zi, este esențial ca adolescenții să dobândească încrederea și cunoștințele necesare pentru a-și gestiona resursele cu responsabilitate. Prin educație, le oferim nu doar informații, ci și puterea de a lua decizii conștiente, care să le susțină viitorul.”, afirmă Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Ediția a doua națională, începută pe 13 octombrie, vizează peste 11.000 de elevi din peste 300 de clase, din 26 de licee din București și alte 20 de orașe din toată țara. Timp de trei săptămâni, zeci de angajați ING Bank România vor preda, ca voluntari, ore de educație financiară în licee din Pitești, Târgoviște, Călărași, Mangalia, Curtea de Argeș, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Caracal, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Târgu Mureș, Suceava, Botoșani, Piatra-Neamț și București.

”Suntem încântați că reușim, cu ajutorul ING Bank România și al Inspectoratelor școlare și directorilor liceelor care s-au implicat în acest proiect de anvergură, să ducem educația financiară a adolescenților la nivel național. Această a doua ediție națională confirmă oportunitatea și necesitatea unor asemenea proiecte pentru a crea contextul potrivit pentru creșterea nivelului de trai al viitoarelor generații de adulți”, a comentat Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților FNaP ProEdu.

Cursul include o oră de predare susținută de un instructor financiar (specialist voluntar, cu experiență și pregătire de formator) din partea ING Bank România. Fiecare elev participant va primi o broșură cu noțiuni financiare de bază, pentru a ajuta la consolidarea cunoștințelor dobândite pe parcursul cursului.

Concursul din cadrul programului Ora de Banometrie este un test al cunoștințelor financiare ale elevilor de clasa a zecea, pe de o parte, iar pe de altă parte, o explorare a imaginației și capacității de organizare și lucru în echipă a adolescenților, în crearea unui proiect de business.

”Educația financiară nu este doar o disciplină a cifrelor, ci și una a discernământului. Formarea copiilor în spiritul responsabilității financiare înseamnă a le oferi instrumentele prin care pot înțelege lumea economică și propriile alegeri. Într-o societate în care totul se mișcă rapid, capacitatea de a gestiona corect banii devine esențială și înseamnă libertatea de a lua decizii asumate. Iar această libertate se învață cel mai bine din școală. Pentru ASF, educația financiară a tinerilor înseamnă consolidarea stabilității viitoare a pieței. Un cetățean informat financiar este un cetățean mai protejat, mai responsabil și mai implicat. Înțelegerea valorii economisirii, a asigurării și a investiției nu formează doar comportamente corecte, ci fundamentează încrederea într-un sistem financiar care funcționează în beneficiul tuturor”, a declarat Alexandru Petrescu, Președinte ASF.