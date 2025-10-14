Performanță managerială de excepție: Vlad Stoica, ales președinte al Asociației Balcanice de Triatlon
În cadrul Congresului, Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon, a fost ales președinte al Asociației Balcanice de Triatlon (BTA).
Funcția de vicepreședinte a fost atribuită lui Mitja Mori (Slovenia).
Totodată, au fost aleși membrii Consiliului Director (Executive Board):
• Cvita Gregov – Croatia
• Drasko Milici – Muntenegru
• Ljudmila Radakovic Medan – Serbia
• Ivan Mihajlovski – Macedonia de Nord
• Huseyin Onur Aydemir – Turcia
• Mitja Mori – Slovenia
Funcția de Cenzor (Auditor) a fost atribuită doamnei Chrystalla Avraamidou (Cipru).