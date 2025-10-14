PUSL atrage elitele universitare: profesorul Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos”, s-a înscris în partid

Profesorul universitar doctor inginer Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a înscris în Partidul Umanist Social Liberal (PUSL). Reputat profesor și cercetător, cu o carieră universitară impresionantă, Lucian Puiu Georgescu este o voce respectată în mediul academic românesc.

El este coordonatorul proiectului REXDAN, o navă de cercetare de ultimă generație, unică în Europa Centrală și de Est, care va contribui semnificativ la studiul Dunării și la monitorizarea mediului. Proiectul, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, reprezintă un reper de excelență pentru învățământul superior din România.

Prin această nouă adeziune, PUSL transmite un semnal ferm către mediul academic, confirmând deschiderea partidului către profesori, cercetători și studenți — oameni care pot aduce competență, seriozitate și viziune în viața publică.

Lucian Puiu Georgescu se alătură astfel profesorului universitar doctor Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, care s-a înscris recent în partid.

PUSL își reafirmă angajamentul de a pune în valoare competența mediului universitar și de a construi, alături de acesta, un proiect politic dedicat responsabilității, educației și viitorului României.