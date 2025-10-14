Tinerii din Sectorul 2 spun „Noi. Împreună.” prin teatru, arta care unește o generație  

Treizeci de tineri selectați în cadrul proiectului „Noi. Împreună.” au dat viață unor spectacole originale, create pe baza propriilor experiențe și emoții, transformate prin artă în mesaje dedicate generației lor. După o perioadă intensă de repetiții desfășurate la Teatrul Țăndărică, tinerii artiști sunt pregătiți să urce pe scenă pentru a-și prezenta rezultatele muncii lor.

Programul spectacolelor „NOI. ÎMPREUNĂ”

20 octombrie 2025, ora 14.00 – Colegiul Național „Spiru Haret”, Sala Noica, Str. Italiană nr. 17, Sector 2, București

22 octombrie 2025, ora 12.00 – Colegiul Național „Școala Centrală”, Sala de festivități, Str. Icoanei nr. 3–5, Sector 2, București

23 octombrie 2025, ora 11.00 – Colegiul Național „Cantemir Vodă”, Sala de festivități, Str. Viitorului nr. 60, Sector 2, București

Proiectul „Noi. Împreună.”, inițiat de Asociația Centrul Cultural European pentru Educație prin Artă și Cultură EDUC-ART, este o inițiativă de educație prin cultură dedicată adolescenților din Sectorul 2. Desfășurat în perioada 23 august – 26 octombrie 2025 și finanțat de Primăria Sectorului 2, prin fonduri nerambursabile de la bugetul local, proiectul oferă tinerilor un cadru sigur și profesionist pentru exprimare artistică și dezvoltare personală. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Sectorului 2, puteți accesa www.ps2.ro .

Cei 30 de participanți, elevi ai liceelor partenere – Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Național „Școala Centrală” și Colegiul Național „Cantemir Vodă” – au participat gratuit la ateliere de teatru, improvizație, dans și dezvoltare personală, coordonate de o echipă de artiști și traineri profesioniști:

Călin Mocanu – regizor de teatru, Cosmin Pană – scenarist, Georgiana Saizescu – trainer actorie, George Simian – trainer improvizație, Lari Giorgescu – trainer de dans și mișcare scenică și Monica Grigoriu – trainer de dezvoltare personală.

Spectacolele de final, bazate pe teatrul de tip mărturisire, abordează teme actuale precum identitatea, apartenența, empatia, discriminarea și presiunea conformării sociale. Ele vor fi prezentate în sălile de festivități ale liceelor partenere, pentru a facilita accesul colegilor, profesorilor și părinților, fiind urmate de dialoguri cu publicul și momente multimedia menite să încurajeze comunicarea autentică între generații.

Prin această inițiativă, Asociația EDUC-ART își continuă misiunea de a promova arta ca instrument de dialog, dezvoltare personală și coeziune socială.

„Noi. Împreună.” este mai mult decât un proiect artistic – este o platformă de vizibilitate și solidaritate pentru adolescenții din Sectorul 2.