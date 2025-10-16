Bărbierul din Sevilla, Callas – Oana Pellea și Lacul Lebedelor, pe scena Operei Naționale București în ultima săptămână din octombrie

Săptămâna 20 – 26 octombrie aduce în fața publicului Operei Naționale București o selecție diversă de spectacole emblematice: „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, producția originală „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally – o incursiune emoționantă în sufletul unei legende a scenei lirice, și baletul „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, un titlu clasic care continuă să fascineze prin grație, forță și mister.

Joi, 23 octombrie, ora 18:30, vă invităm la spectacolul „Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini, o capodoperă a operei buffa. Figaro, bărbierul cu soluții pentru orice, devine complicele unei povești de dragoste în care nimic nu este ceea ce pare. Sub deghizări, planuri ingenioase și replici savuroase, se ascunde lupta pentru libertate și iubire sinceră, într-o lume care încearcă să controleze totul. Rossini semnează o partitură irezistibilă, în care umorul și virtuozitatea vocală se împletesc într-un spectacol de neratat. Cine câștigă în final, autoritatea sau istețimea? Dragostea sau orgoliul?

Vineri, 24 octombrie, ora 18:30, pe scena ONB are loc „Callas – Oana Pellea”, o producție specială la intersecția dintre teatru și operă, inspirată de textul lui Terrence McNally. Oana Pellea aduce în prim-plan o Maria Callas vulnerabilă, lucidă, pasională, uneori dură, alteori devastator de sinceră, o femeie în carne și oase, dincolo de aura mitică. Spectacolul devine o meditație despre artă, sacrificiu și identitate. Cine a fost, de fapt, Maria Callas? O stea? O victimă? O revoluționară? Poate toate la un loc. Un eveniment intim și intens, care nu poate fi povestit, ci trebuie trăit.

Sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie, ora 18:30, vă așteptăm la baletul „Lacul Lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski, o bijuterie a repertoriului coregrafic mondial, ce îmbină perfecțiunea dansului clasic cu forța unei povești eterne. Prințul Siegfried și misterioasa Odette se întâlnesc într-o lume vrăjită, unde iubirea adevărată este pusă la încercare de întuneric, iluzie și destin. Emoția partiturii lui Ceaikovski, în armonie cu expresivitatea dansului, creează un spectacol vizual și sonor de mare rafinament. Va învinge dragostea vraja malefică? Sau este sacrificiul singura cale spre eliberare?

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.