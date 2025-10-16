Fitch a îmbunătățit ratingul IFS al Euroins de la „B+” la „BB-” cu perspectivă stabilă

Ratingul mai bun reflectă capitalizarea și solvabilitatea îmbunătățite ale grupului, precum și așteptările privind performanța financiară pozitivă și creșterea adecvării rezervelor.

Fitch Ratings, una dintre cele mai importante agenții de rating la nivel mondial, a îmbunătățit ratingul de soliditate financiară (IFS) al companiei de asigurări Euroins AD (Euroins Bulgaria), cea mai mare filială a Euroins Insurance Group AD (ЕIG), de la „B+” la „BB-” cu perspectivă stabilă.

Capitalizarea și solvabilitatea îmbunătățite ale grupului, creșterea adecvării rezervelor tehnice și riscul investițional mai mic se numără printre factorii cheie care contribuie la ratingul mai mare. Fitch subliniază și poziția de lider a Euroins pe piața bulgară.

Agenția de rating notează că, la sfârșitul anului 2024, rata de acoperire a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) a companiei-mamă ЕIG a ajuns la 159%, comparativ cu 126% cu un an mai devreme.

Fitch reamintește, de asemenea, creșterea capitalului grupului de asigurări cu 175 de milioane de leva (89,5 milioane de euro), în urma căreia baza de capital a grupului a ajuns la 330 de milioane de leva (168,7 milioane de euro).

Rezervele tehnice au crescut, în timp ce ponderea activelor de risc în bilanțul grupului a scăzut semnificativ. Așteptările privind rezultatul financiar final al Euroins sunt pozitive.

Comunicatul original de la Fitch este disponibil AICI.

Eurohold Bulgaria AD

Eurohold Bulgaria AD is a leading energy and financial group operating in Central, Eastern and Southeastern Europe. It is listed on the Bulgarian and Warsaw Stock Exchange. Eurohold owns Electrohold, a leading energy group in Bulgaria and owner of the largest power distributor, supplier and trader in the country that has 3000 employees and serves more than 3 million consumers. Eurohold also owns Euroins Insurance Group AD (EIG), one of the largest insurance groups in the region, which operates in 9 Еuropean countries.

