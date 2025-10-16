Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, pune “punctul pe i” : Facturile nu se reduc cu propagandă ieftină, ci cu investiții. Iar pentru mulți colegi din politică, țineți minte: o țară mare nu se face cu oameni mici!”

“Brusc, toată lumea e interesată de hidrocentrale. Fantastic! Dar când mă luptam să deblochez șantierele înțepenite de decenii, alături de Mircea Fechet, restul unde erau? Când Declic, Bankwatch și Greenpeace îmi cereau demisia pe magazinul Cocor, unde era solidaritatea pentru securitatea energetică a României? Tăcerea = complicitate”, a precizat, într-o intervenție tranșantă, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.

Potrivit deputatului Burduja, aproape tot Parlamentul (cu excepția USR) a votat ce a spus domnia sa acum 2 ani. Astfel, a mai spus Burduja, hidrocentralele în lucru au fost scoase din zonele protejate, care s-au desenat DUPĂ începerea acestor investiții.

“Știți cum se numește asta? AM AVUT DREPTATE. Proiectul de ieri e un pas bun. Ca semnal, pentru că nu rezolvă problema de fond. Pregătiți-vă — urmează mult mai mult.

Dragi români, facturile nu se reduc cu propagandă ieftină, ci cu investiții. Iar pentru mulți colegi din politică, țineți minte: o țară mare nu se face cu oameni mici!”, a conchis deputatul liberal.