JTI lansează Ploom AURA în România

JTI aduce în România Ploom AURA, cel mai inovator dispozitiv de încălzit tutunul din portofoliul global al grupului. Ploom AURA, conceput pentru a răspunde preferințelor în continuă schimbare ale consumatorilor adulți existenți, oferă o experiență senzorială premium și personalizată. Dispozitivul este disponibil online pe www.ploom.ro, în insulele Ploom dedicate din centrele comerciale și în magazine selecționate.

„În categoria produselor cu risc redus (PRR), ne concentrăm pe oferirea unor produse de calitate bazate pe tehnologie, înțelegerea nevoilor consumatorilor adulți și experiență, iar eu cred cu tărie că Ploom AURA întruchipează toate aceste aspecte și încă multe altele. Deschiderea României către tendințele emergente și apetitul pentru experiențe care implică tutun de înaltă calitate o transformă într-o piață ideală. Mai mult decât o lansare de produs, acest moment consolidează brandul nostru global și reflectă o investiție pe termen lung în crearea unui viitor mai bun pentru consumatorii adulți”, a declarat Akehiko Tsutsui, Executive VP, Reduced Risk Products, JTI.

Pentru a susține dezvoltarea categoriei produselor cu risc redus (PRR), compania intenționează să investească 650 de miliarde de yeni (aproximativ 3,7 miliarde de euro) în perioada 2025–2027, în special în rezerve de încălzit tutunul, cu accent pe eforturile de comercializare, cercetare și dezvoltare, precum și pe cheltuieli de capital.

„Această lansare marchează un moment de referință în parcursul nostru de succes. Prin introducerea celui mai avansat dispozitiv din portofoliul nostru global pentru consumatorii adulți din România, ne reafirmăm angajamentul de a ne depăși limitele. Acest moment reflectă, de asemenea, valorile care ne ghidează modul de a face business – angajamentul față de sustenabilitate, respectul pentru consumatorii adulți și libertatea lor de alegere. Ne mândrim cu contribuția la construirea unui viitor mai bun, în care inovația se îmbină armonios cu dezvoltarea durabilă”, a adăugat Alexander Pitchka, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Ploom AURA păstrează curbele delicate și naturale caracteristice brandului inițial Ploom, evoluând într-un design mai compact și suplu – o combinație armonioasă de eleganță și confort. Dispozitivul intensifică aroma prin tehnologia de încălzire Smart HeatFlow™, oferind satisfacție senzorială și o experiență autentică de tutun – fără mirosul de fum.

Create special pentru Ploom AURA, rezervele Sobranie completează experiența prin amestecuri premium și tehnologia CleanSeal – o barieră sofisticată, concepută pentru a preveni pierderea tutunului în interiorul dispozitivului.

„Consumatorii adulți de tutun din România sunt acum pregătiți pentru Ploom AURA, pentru că își doresc mai mult decât simple produse, fiind în căutarea unor soluții care să se alinieze stilului lor de viață și preferințelor în continuă schimbare. De aceea, Ploom AURA a fost conceput având în vedere nevoile lor, oferindu-le un dispozitiv inovator pe care să îl poarte cu încredere și mândrie”, a precizat Marian Zamfir, Director de Marketing JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI, membră a Grupului de Companii JT, este o companie internațională de top în domeniul tutunului, care își comercializează produsele în peste 130 de piețe. Deține la nivel global mărcile Winston și Camel, care ocupă locurile doi și trei în clasamentul mondial al brandurilor de țigarete. Alte mărci globale includ MEVIUS și LD. JTI este, de asemenea, un jucător important în categoria produselor cu risc redus, cu brandul de tutun încălzit Ploom, brandul de vaping Logic și pliculețele cu nicotină Nordic Spirit. Cu sediul central în Geneva, Elveția, compania are peste 46.000 de angajați și a fost desemnată Global Top Employer pentru al unsprezecelea an consecutiv în 2025. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.

JTI este una dintre primele companii multinaționale stabilite local, prezentă în România din 1993. Compania a investit peste 300 de milioane de euro pe piața locală, și alte aproximativ 33 de milioane de euro în proiecte sociale și culturale.

JTI are peste 1.500 de angajați în România, care lucrează la sediul central din București, în fabrică, în hub-ul IT și în peste 30 de birouri de vânzări din întreaga țară. Unitatea de producție este recunoscută la nivel global în cadrul grupului ca un centru de excelență și exportă în peste 70 de țări.