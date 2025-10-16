Mâine începe cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Internațional de Film pentru Publicul Tânăr -KINOdiseea

Mâine, 17 octombrie, începe la București cea de-a 17-a ediție a KINOdiseea Competițional, cel mai îndrăgit festival internațional de film dedicat copiilor și adolescenților, găzduit de Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria, Centrul Cultural Armean și Ludoteca Playouth.

Pe parcursul a zece zile, publicul este invitat să se bucure de filme emoționante, povești inspiraționale și activități creative, într-un program dedicat întregii familii.

Accesul este gratuit la toate proiecțiile de film și activitățile din cadrul festivalului. Pentru Cinema Muzeul Țăranului și Sala Gloria este necesară rezervarea locului pe https://eventbook.ro/festival/kinodiseea . Pentru Centrul Cultural Armean nu este necesară rezervarea.

În competiția KINOdiseea 2025 intră cinci producții internaționale remarcabile, care aduc pe ecran povești emoționante despre curaj și prietenie.

„Hola Frida”, regia André Kadi

„Jderii: Cercetașii Curajoși / The Badgers / Grevlingene” , regia Paul Magnus Lundø

, regia Paul Magnus Lundø „Victoria trebuie să dispară! / Victoria må dø” , regia Gunnbjörg Gunnarsdóttir

, regia Gunnbjörg Gunnarsdóttir „O fată pe nume Willow / Ein Mädchen namens Willow”, regia Mike Marzuk

regia Mike Marzuk „Heidi – Misiunea de salvare a râsului / Heidi – Die Legende vom Luchs”, regia Toby Schwarz

Ada Condeescu, Adela Popescu și Laura Cosoi fac parte din juriul ediției din acest an și vor desemna câștigătorii competiției.

Pe lângă proiecțiile din competiție, festivalul le oferă participanților o gamă variată de activități educative și creative: conferințe pentru părinți pe teme digitale și de dezvoltare, ateliere de lectură armenească și scriere creativă susținute de Ligia Keșișian și Iulian Tănase, sesiuni de stop motion cu Lulu Trăsnea și ateliere speciale de actorie susținute de membrii juriului – Ada Condeescu, Laura Cosoi și Adela Popescu.

Participanții se vor putea bucura, de asemenea, de spectacole de magie cu Teo Magic Show și de atelierele de chimie distractivă cu CONI – Vulcan Party și Slime Party, care combină joaca cu descoperirea creativă.

Iată programul activităților conexe proiecțiilor de film, 17- 26 octombrie:

Cinema Muzeul Țăranului Român

Sâmbătă și duminică, 18 – 19 octombrie

Ora 17:00 – Teo Magic Show: spectacol de magie interactiv pentru întreaga familie

Centrul Cultural Armean

Sâmbătă, 18 octombrie

Ora 12:30 – Atelier de colaje – realizarea unui afiș de film, coordonat de Cristiana Bucureci (Creionetica)

– realizarea unui afiș de film, coordonat de Cristiana Bucureci (Creionetica) Ora 12:30 – Conferință pentru părinți: Controlul parental în mediul online

Speaker: Anca Suditu

Ora 14:30 – Ora de lectură cu povești armenești , cu Arsen Arzumanyan

, cu Arsen Arzumanyan Ora 15:30 – Atelier de scriere creativă, coordonat de Iulian Tănase

Duminică, 19 octombrie

Ora 12:30 – Atelier de colaje cu Cristiana Bucureci

cu Cristiana Bucureci Ora 12:30 – Conferință pentru părinți: Reziliența digitală – Anca Suditu

– Anca Suditu Ora 14:30 – Ora de lectură cu povești armenești , cu Arsen Arzumanyan

, cu Arsen Arzumanyan Ora 15:30 – Atelier de scriere creativă , cu Iulian Tănase

, cu Iulian Tănase Ora 17:00 – Teatru pentru copii: „Pe urma norocului”, regia Koryun Mkrtchyan (AV Theater, Erevan)| Recomandare: +3 ani

Luni, 20 octombrie

Ora 18:00 – Atelier de actorie susținut de Laura Cosoi

Miercuri, 22 octombrie

Ora 18:00 – Atelier de actorie susținut de Adela Popescu

Sâmbătă, 25 octombrie

Ora 12:30 – Atelier de colaje , coordonat de Cristiana Bucureci

, coordonat de Cristiana Bucureci Ora 12:30 – Conferință pentru părinți: Când lumea digitală devine babysitter , cu Cătălina Bucur

, cu Cătălina Bucur Ora 13:30 – Atelier „Descoperindu-l pe Shakespeare prin film ”, coordonat de Ada Condeescu (7–10 ani)

”, coordonat de Ada Condeescu (7–10 ani) Ora 14:30 – Ora de lectură cu povești armenești , cu Ligia Keșișian

, cu Ligia Keșișian Ora 15:30 – Atelier de scriere creativă, coordonat de Ligia Keșișian

Duminică, 26 octombrie

Ora 12:30 – Atelier de colaje cu Cristiana Bucureci

cu Cristiana Bucureci Ora 12:30 – Conferință pentru părinți: Copilul și ecranul – Cătălina Bucur

– Cătălina Bucur Ora 14:30 – Ora de lectură cu povești armenești , cu Ligia Keșișian

, cu Ligia Keșișian Ora 15:30 – Atelier de scriere creativă, coordonat de Ligia Keșișian

Ludoteca Playouth

Sâmbătă și duminică, 18-19 octombrie

Ora 15:00 – Atelier de stop motion, coordonat de Lulu Trăsnea | Durată: 1h

Miercuri, 22 octombrie

Ora 17:30 – Atelier de origami

Joi, 23 octombrie

Ora 17:30 – Atelier „Do It Yourself”

Sâmbătă și duminică, 25-26 octombrie

Ora 15:00 – Atelier de stop motion, coordonat de Lulu Trăsnea | Durată: 1h

Sala Gloria

Sâmbătă și duminică, 25-26 octombrie

Ora 12:30 – 13:30– Baloane uriașe de săpun

Ora 13:00 – 13:40 – Atelier Ice Party, chimie distractivă cu CONI

chimie distractivă cu CONI Ora 13:50 – 14:30– Atelier Slime Party , chimie distractivă cu CONI

, chimie distractivă cu CONI Ora 14:40 – 15:20 – Ateliere Vulcan Party , chimie distractivă cu CONI

, chimie distractivă cu CONI Ora 15:30 – 16:10 – Atelier Ice Party, chimie distractivă cu CONI

chimie distractivă cu CONI Ora 16:20 – 17:00– Atelier Slime Party , chimie distractivă cu CONI

, chimie distractivă cu CONI Ora 17:10 – 17:50 – Ateliere Vulcan Party , chimie distractivă cu CONI

, chimie distractivă cu CONI Ora 16:00–18:00 – Pictură pe față

Cea de-a XVII-a ediție a Festivalului Internațional de Film pentru Publicul Tânăr – KINOdiseea aduce la București zece zile de proiecții, ateliere și evenimente educative dedicate copiilor, adolescenților și familiilor, continuând tradiția de a promova cinematografia de calitate pentru tinerii spectatori.

KINOdiseea este organizat de Asociația Culturală Metropolis, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, membru în rețeaua Europa Cinemas.