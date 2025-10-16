Nestlé raportează vânzările din primele nouă luni ale anului 2025: tendințe pozitive și focus pe creștere

Grupul Nestlé raportează vânzările din primele nouă luni ale anului 2025 și anunță o creștere organică de 3,3%. Creșterea internă reală (RIG) este de 0,6%, cu un pricing de 2,8%.

Philipp Navratil, CEO-ul Nestlé, a comentat: „Creșterea condusă de RIG reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Am mărit investițiile pentru a realiza acest lucru, iar rezultatele încep să apară. Acum este momentul să facem și mai mult și să ne mișcăm și mai repede pentru a accelera acest trend de creștere. Pe măsură ce mergem mai departe, vom fi riguroși în cum abordăm alocarea resurselor, prioritizând oportunitățile și categoriile cele mai rentabile. Vom fi mai îndrăzneți în a investi la scară mare și în a stimula inovația pentru a obține o creștere accelerată și crearea de valoare. Promovăm o cultură care îmbrățișează mentalitatea de performanță, care nu acceptă pierderi de cotă de piață și în care victoriile sunt răsplătite.”

Lumea se schimbă, iar Nestlé trebuie să se adapteze mai rapid. Acest lucru va include și luarea unor decizii dificile, dar necesare, pentru a reduce numărul de angajați la nivel global în următorii doi ani. Vom face acest lucru cu respect și transparență. Împreună cu alte măsuri, lucrăm pentru a ne reduce semnificativ costurile, iar astăzi ne creștem obiectivul de a economisi 3 miliarde CHF până la sfârșitul anului 2027. Acțiunile pe care le întreprindem vor asigura viitorul Nestlé ca lider în industria în care activăm. În ansamblu, ele ne vor permite să ne îmbunătățim performanța totală și să livrăm valoare acționarilor.

Sumar performanță vânzări

Total Grup Zona Europa Nestlé Health Science Nespresso Vânzări la 9 luni-2025 (CHF miliarde) 65.869 12.785 4.849 4.706 Vânzări la 9 luni-2024 (CHF miliarde) 67.148 12.456 4.915 4.586 Creșterea internă reală (RIG) 0,6% 0,5% 4,1% 2,4% Pricing 2,8% 3,7% – 0,3% 4,3% Creșterea organică 3,3% 4,3% 3,8% 6,7% Vânzări totale raportate -1,9% 2,6% -1,4% 2,6%

Repere financiare și operaționale

Creștere organică (OG) din primele 9 luni ale anului de 3,3%, cu o creștere internă reală (RIG) de 0,6% și pricing de 2,8%.

OG s-a consolidat în mod secvențial pe parcursul perioadei în toate zonele și principalele divizii globale, condus de creșterea RIG în toate categoriile principale.

Creșterea organică (OG) din Q3 este de 4,3%; RIG și-a revenit puternic la 1,5%, datorită investițiilor în creștere și gestionarea elasticității prețurilor, sprijinite de o bază de comparație mai ușoară.

Prioritățile strategice pentru următoarele luni:

Prioritizarea riguroasă a oportunităților de creștere

Accelerarea programului nostru de economisire a costurilor

Concentrarea pe generarea de numerar

Rezultatele grupului

În primele nouă luni, vânzările totale raportate au fost de 65,9 miliarde CHF, în scădere cu 1,9%. Creșterea organică a fost de 3,3%, cu o creștere pozitivă în toate zonele și diviziile globale. RIG s-a consolidat la 0,6%, în timp ce pricing-ul au rămas stabil la 2,8%.

În al treilea trimestru, creșterea organică a fost de 4,3%, consolidându-se de la 2,9% în prima jumătate a anului. RIG și-a revenit puternic în trimestrul 3 la 1,5%, cu îmbunătățiri în toate categoriile majore de produse, beneficiind de investiții în creștere. Pricing-ul au fost de 2,8%, ceea ce reflectă creșterile înregistrate la dulciuri și cafea, împreună cu unele acțiuni specifice în trimestrul 3 pentru optimizarea pricing-ului.

Pe categorii, cafeaua și dulciurile au fost cei mai mari contribuitori la creșterea organică. Această creștere a fost determinată de pricing, cu creșteri de două cifre în unele piețe. Elasticitatea a fost mai pronunțată în domeniul dulciurilor, în linie cu tendințele istorice, cafeaua fiind mai rezilientă, cu un RIG pozitiv pe tot parcursul perioadei de nouă luni. În afara cafelei și a dulciurilor, creșterea organică a fost pozitivă în majoritatea categoriilor.

Pe zone geografice, toate regiunile au contribuit la creșterea organică pozitivă. În piețele dezvoltate, creșterea organică a fost de 2,1%, cu un echilibru între RIG și pricing. Pe piețele emergente, creșterea organică a fost de 5,2%, determinată de pricing, cu RIG constant.

Pe canale, creșterea organică a vânzărilor în retail a fost de 3,1%. Creșterea organică a canalelor out-of-home a fost de 6,2%. Vânzările prin e-commerce au crescut organic cu 13,2%, ajungând la 20,2% din vânzările totale ale Grupului.

Zona Europa

Repere pentru primele 9 luni ale 2025: În Zona Europa, OG a fost de 4,3%, cu RIG de 0,5%, consolidându-se în majoritatea piețelor și categoriilor cheie în această perioadă. Creșterea a fost determinată de cafea și dulciuri, cu pricing țintit pentru a aborda inflația costurilor de producție, și de creșterea condusă de RIG în categoria destinată animalelor de companie.

Repere din trimestrul al 3-lea 2025: În T3, creșterea organică a fost de 5,8%, cu pricing de 3,8% și RIG de 2,0%. OG a fost determinat de cafea și dulciuri. RIG a crescut în categoria de cafea și s-a redresat puternic în categoria de dulciuri, atât din cauza efectelor reduse ale elasticității, cât și ca urmare a unei baze de comparație mai ușoară. Categoria hrană pentru animale de companie a continuat să aibă performanțe bune și a fost principalul motor al acestui RIG de 2,0%. Pe piețe, creșterea a fost solidă în cea mai mare parte a Zonei, cu o performanță îmbunătățită în piețele cheie, cum ar fi Marea Britanie și Irlanda și Franța.

Rezumatul performanței segmentului pentru 9 luni ale anului 2025

Creșterea organică a fost de 4,3%, cu RIG de 0,5% și pricing de 3,7%.

Vânzările raportate au crescut față de anul precedent, ajungând la 12,8 miliarde CHF, incluzând un impact negativ de 2,5% din cauza fluctuațiilor ratelor de schimb valutar.

Creșterea a fost pozitivă pe majoritatea piețelor și categoriilor, cele mai puternice contribuții fiind din partea Turciei, Peninsulei Iberice, Europei de Sud și de Est și a țărilor nordice.

Creșteri ale cotei de piață au fost obținute în categoria de hrană pentru animale de companie.

Principalii factori de creștere organică a vânzărilor pe categorii de produse pentru primele 3 trimestre ale 2025

Cafeaua a înregistrat o creștere mare de o singură cifră , determinată de prețuri, cu RIG în îmbunătățire constantă în cursul perioadei de referință. Cei mai mari contribuitori la creștere au fost cafeaua solubilă, ready to drink și cafeaua porționată (capsule) sub brandul Nescafé.

Dulciurile au înregistrat o creștere medie puternică de o singură cifră, determinată de pricing, KitKat și Dessert înregistrând ambele o creștere de două cifre.

Produsele din categoria de hrană pentru animale de companie au înregistrat o creștere medie de o singură cifră. Creșterea a fost condusă de RIG și a fost extinsă pe toate piețele, fiind conduse de Felix, Pro Plan și ONE.

Vânzările în Nestlé Professional au crescut într-un ritm ridicat, cu o singură cifră, determinate de soluțiile pentru băuturi.

Nutriția pentru sugari a înregistrat o creștere pozitivă, în conformitate cu dinamica redusă a categoriei.

Produsele culinare au înregistrat o scădere a vânzărilor din cauza unui mediu competitiv și al clienților dificili pe unele piețe, dar s-au îmbunătățit pe parcursul perioadei și și-au revenit în trimestrul 3, încheind perioada la același nivel.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pentru primele nouă luni ale anului 2025

„În primele nouă luni ale acestui an, Nestlé România are o creștere organică de 4,6% ceea ce reflectă o muncă asiduă și continuă a echipei noastre pentru a ne menține în topul preferințelor consumatorilor români. Ne dorim să ne consolidam performanța de până acum și să marcăm al doisprezecelea an consecutiv de creștere. Sunt foarte mândră de echipa noastră și le mulțumesc tuturor pentru eforturile susținute pe care le fac în fiecare zi și pentru implicare”, spune Silvia Sticlea, Country Manager, Nestlé România.

