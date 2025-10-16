Patronatele cer guvernanților să „înghețe” salariul minim!

Patronatele fac presiuni ca Guvernul să înghețe salariul minim. Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și președinte al Consiliului Economic și Social (CES), a declarat joi la Antena 3 că majorarea ar pune presiune suplimentară pe mediul privat.

Majorarea salariului minim nu este dorită de patronatele din România. Acestea cer Guvernului să înghețe salariul minim pe economie la valoarea lui actuală – de 4.050 de lei, brut. Sterică Fudulea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și președinte al Consiliului Economic și Social (CES), a declarat joi la Antena 3 că măsura ar pune presiune suplimentară pe mediul privat, deja afectat de creșterile de taxe și costuri din ultimele luni.

„Lucrurile acestea se vor stabili probabil în Consiliul Național Tripartit, dar noi am solicitat să nu crească salariul minim pe economie, pentru că nu aduce un plus real pentru angajați și ar reprezenta, de fapt, o nouă taxă pentru angajatori, care în ultima perioadă au resimțit deja creșteri de taxe”, a declarat Sterică Fudulea.

Reprezentantul IMM-urilor a avertizat că o nouă creștere salarială ar putea avea consecințe negative directe asupra companiilor mici și mijlocii, riscând să ducă la concedieri și la creșterea prețurilor.

„Orice creștere de minim 300 de lei, așa cum se discută, ar însemna o creștere de 9% a costului cu forța de muncă pentru o companie. O astfel de majorare ar putea conduce la disponibilizări, pentru că fiecare întreprindere își organizează activitatea în funcție de profitul și cheltuielile pe care le are. O nouă cheltuială trebuie să se regăsească în prețul produsului sau în reducerea altor costuri”, a explicat Fudulea.