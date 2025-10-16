Sorin Grindeanu, unic candidat la șefia PSD. Urmează, pe 7 noiembrie, un Congres cu final cunoscut…

PSD pune la punct ultimele detalii pentru Congresul de luna viitoare. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcția de președinte al PSD. Până luni, urmează să-şi creioneze echipa alături de care va candida.

Noua conducere va fi aleasă în cadrul unui congres la Romexpo, cu 3.000 de oameni. Se anunță schimbări importante în conducerea partidului, informează Antena 3. Dacă la șefia partidului nu se așteaptă mari schimbări, Sorin Grindeanu fiind singurul candidat la funcţia de preşedinte PSD, se anunță modificarea structurii.

Secretarul general în noua conducere va fi Claudiu Manda. Liderul PSD Dolj preia funcţia de la Paul Stănescu, cel care a ocupat-o nu mai puţin de 6 ani. De luna viitoare, PSD ar urma să aibă 5 prim-vicepreşedinţi: Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, Corneliu Ştefan şi Marius Oprescu.

Va creşte şi numărul vicepreşedinţilor în noua conducere PSD, vor fi 20 în comparaţie cu cei 16 de acum. Social-democraţii vor avea 12 vicepreşedinţi pe domenii şi 8 pe regiuni.

Conform unor surse, Gabriela Firea va ocupa un scaun de vicepreședinte în noua conducere PSD, la fel ca europarlamentarii Dragoş Benea şi Mihai Tudose. De asemenea, şi Daniel Băluţă ar urma să aibă un post de vicepreşedinte în PSD. Iar Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, şi Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, își vor păstra pozițiile de vicepreședinți.