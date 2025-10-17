Drulă nu renunță la candidatura la Primăria Capitalei. Deputatul USR nu ar face pași înapoi în fața lui Ciprian Ciucu!

Despre plângerea penală făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu, premierului Ilie Bolojan, pentru că nu a organizat alegerile în Capitală, Drulă a spus că el nu ar fi făcut acest lucru.

„Eu n-aş făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii şi a nu face alegerile, la un moment dat, poate să devină o problemă pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă şi ideea lui înţeleg era să se vadă unde-s blocate”, a spus Drulă.

Joi, 16 octombrie, în cadrul emisiunii „Piața Victoriei” de la Europa FM, liderul USR Cătălin Drulă afirmă că există posibilitatea ca alegerile să se organizeze până la finalul acestui an, chiar dacă data de 23 noiembrie nu va fi respectată.

„Se pot organiza în acest an. Sunt 35 de zile — acesta este termenul în care trebuie emisă hotărârea de Guvern înainte de scrutin. Avem posibilitatea ca cea mai apropiată dată posibilă în acest moment să fie pe 23 noiembrie. Dacă nu va fi 23 noiembrie, este posibil să se organizeze și în decembrie. Domnul Bolojan spunea că nu se fac alegeri în luna decembrie, când oamenii se pregătesc de cumpărături. Eu cred că se poate. Am avut și anul trecut alegeri în luna decembrie”.

Legat de structura organizațională, Cătălin Drulă a afirmat că Bucureștiul are nevoie de o stabilire clară a atribuțiilor și a bugetelor.