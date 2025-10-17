Lovitură dură pentru premierul Bolojan. ÎCCJ contestă la CCR legea privind schimbările de la Pilonul II de pensii!

Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat la Curtea Constituțională a României legea privind schimbările de la Pilonul II. Magistrații sunt de părere că românii au dreptul să retragă toată suma din Pilonul II atunci când ies la pensie.

”Demersul este exclusiv în interesul cetățenilor care au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă, predictibilă, cu privire la drepturile lor la pensie.

Lipsirea acestora de posibilitatea de a retrage integral activul personal, limitarea cuantumului avansului din pensie care poate fi primit ca plată unică de către participant, de către cei care au contribuit, restrângerea libertății de stabilire a cuantumului pensiei lunare, sunt măsuri care reprezintă o ingerință în dreptul de libertate privată al cetățenilor pentru că toate acestea sunt o obligație și nu o opțiune.

Neclaritatea legii este un viciu de constituționalitate constant sancționat de Curtea Constituțională”, a declarat Victor Alistar, purtător de cuvânt ÎCCJ.