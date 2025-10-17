Mihai Fifor îl desființează pe ministrul userist al Apărării după eșecul exerciţiului de mobilizare „Mobex”

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, a criticat, joi, exerciţiul de mobilizare „Mobex”, pe care l-a catalogat drept o improvizaţie şi o batjocură la adresa instituției armatei. Social-democratul i-a cerut demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, despre care a spus că ”încă nu s-a dumirit pe deplin cu ce responsabilitate enormă a fost învestit”.

”Exerciţiul de mobilizare „Mobex” – între improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură A mai trecut o zi şi nimeni nu-şi asumă uriaşa bătaie de joc care a pus pe jar mii de români. Aşa-numitul exerciţiu de mobilizare „Mobex” s-a transformat într-o scenă absurdă: oameni luaţi de la locul de muncă, trimişi la adrese în câmp, chemaţi de autorităţi ca apoi să fie trimişi acasă, ţinuţi ore întregi la cozi interminabile, fără nicio explicaţie”, a scris Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a subliniat că ”dacă atât s-a putut, era firesc, cel puţin, un gest de bun-simţ din partea ministrului Apărării, domnul Moşteanu – o asumare, o scuză, o minimă explicaţie pentru haosul creat”, în schimb este o tăcere totală. ”Un exerciţiu de tăcere mai mare decât cel de mobilizare La urma urmei, la ce să te aştepţi de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea şi siguranţa naţională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al ţării?”, a mai spus Fifor.

Mai mult, social democratul a ținut să precizeze că poate să înţeleagă că, după luni bune în funcţie, ministrul Moşteanu încă nu s-a dumirit pe deplin cu ce responsabilitate enormă a fost învestit, ”dar poate cineva ar trebui să-i explice că nu poţi să-ţi baţi joc de oameni şi apoi să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic”.