PUSL: Subvențiile grase pentru partide nu mai pot continua!

Partidul Umanist Social Liberal salută decizia Guvernului de a reduce semnificativ subvențiile acordate partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.

Fondurile destinate formațiunilor politice au fost diminuate de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, o măsură pe care PUSL o consideră firească și necesară într-un context economic dificil.

„Partidele trebuie să dea dovadă de responsabilitate. Nu putem cere sacrificii de la cetățeni și, în același timp, să păstrăm bugete privilegiate pentru politică”, a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.

Formațiunea subliniază că reducerea subvențiilor reprezintă un semnal clar către clasa politică: banii publici trebuie folosiți cu măsură și în interesul oamenilor, nu al aparatului de partid.