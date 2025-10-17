Subvențiile pentru partide, reduse!

Subvențiile pentru partidele politice au fost reduse semnificativ în urma rectificării bugetare din 1 octombrie 2025, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, potrivit unui răspuns oficial transmis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la solicitarea HotNews. Deși premierul Ilie Bolojan anunțase anterior o diminuare de doar 10%, tăierea efectivă este de 17,6%, echivalentul a peste 50 de milioane de lei din bugetul destinat formațiunilor politice.

Rectificarea bugetară a fost aprobată de Guvern fără ca reducerea să fie anunțată public de executiv sau de liderii coaliției de guvernare. Informația a fost descoperită ulterior în documentele rectificării bugetare. Astfel, în timp ce premierul vorbea despre o posibilă reducere viitoare a subvenției, aceasta fusese deja aplicată.

Sumele alocate anual pentru finanțarea partidelor sunt stabilite prin legea bugetului de stat, adoptată de Parlament. Pentru anul 2025, partidele urmau să primească 284 de milioane de lei, însă Guvernul a decis reducerea sumei la 232 de milioane de lei. Conform calculelor, diminuarea reprezintă o reducere reală de aproape 20%, deși premierul promisese public o tăiere de 10%.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, anunțase în iulie, imediat după preluarea mandatului, că intenționează să reducă subvențiile pentru partidele politice, pentru „a tempera cheltuielile bugetare”. În realitate, reducerea a fost aplicată deja în prima rectificare bugetară a toamnei.

„Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a spus premierul.