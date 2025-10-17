Eveniment

Totul despre explozia devastatoare din cartierul Rahova!

O tragedie de proporții s-a petrecut vineri dimineață, în sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au murit, iar mai mulți oameni au ajuns la spital în urma unei explozii ce a avut loc într-un bloc din Rahova.

Noi detalii apar în cazul exploziei care s-a petrecut vineri dimineață în Capitală. Administratorul blocului în care a avut loc tragedia a dezvăluit care ar fi cauza.

Administratorul blocului în care a avut loc explozia spune că o centrală de apartament a sărit în aer.

„A sărit în aer o centrală de apartament”, a spus administratorul blocului din cartierul Rahova în care a avut loc explozia, potrivit digi24.

Locatarii blocului în care a avut loc tragedia sunt în stare de șoc și spun că alimentarea cu gaze era oprită în momentul exploziei.

„A fost o scurgere de gaze, ieri s-a oprit alimentarea în bloc”, a spus unul dintre cei care locuiesc în clădire.

Potrivit primelor informații, explozia a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 9, într-un bloc cu opt etaje din Capitală situat lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

