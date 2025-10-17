Trump se va întâlni, din nou cu Putin, la Budapesta. Viktor Orban: O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace din lume!

Președintele american Donald Trump a declarat, pe rețelele sociale, că va avea o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta, într-o nouă încercare de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Trump a precizat că a avut o discuție telefonică „foarte productivă” cu președintele rus, precum și că detaliile acesteia urmează să fie comunicate de Casa Albă.

Președintele Donald Trump a declarat joi într-o postare pe Truth Social că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, Ungaria, pentru o a doua rundă de discuții față în față pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Comentariile lui Trump au venit după o convorbire telefonică cu liderul rus și cu o zi înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să viziteze Casa Albă.

Trump a spus că el și Putin „au convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt săptămâna viitoare”, deși locația nu a fost încă stabilită. Delegația americană va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio, a spus el, după care cei doi președinți se vor întâlni.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație convenită, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «lipsit de glorie», dintre Rusia și Ucraina”, a scris Trump.

Trump a spus că apelul său cu Putin a fost „foarte productiv” și că este de părere că „s-au făcut progrese mari cu conversația telefonică de astăzi”.

Cei doi lideri s-au întâlnit în Alaska în august. Summitul respectiv nu a dus în cele din urmă la nicio mișcare către pace. Zelenski urmează să viziteze Casa Albă vineri, în timp ce Trump analizează dacă să aprobe rachetele Tomahawk pentru Ucraina. Rachetele cu rază lungă de acțiune ar putea fi folosite pentru a lansa atacuri în interiorul Rusiei, iar dacă SUA ar furniza armele, acest lucru ar marca un nou nivel de sprijin din partea administrației pentru Ucraina.