Ziua Mondială a Menopauzei – un moment de conștientizare, echilibru și sprijin pentru femei

În fiecare an, pe data de 18 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Menopauzei, un eveniment global care își propune să crească gradul de conștientizare asupra acestei etape naturale din viața femeilor și să promoveze dialogul deschis despre schimbările fizice, emoționale și hormonale care o însoțesc.

Această zi a fost instituită în anul 1984, de către Societatea Internațională de Menopauză (International Menopause Society – IMS), în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Scopul acesteia a fost de a încuraja femeile, specialiștii din domeniul sănătății și societatea, în ansamblu, să privească menopauza nu ca pe un sfârșit al feminității, ci ca pe o nouă etapă de echilibru și autocunoaștere.

De-a lungul timpului, menopauza a fost un subiect insuficient cercetat și rar discutat în mod deschis, ceea ce a contribuit la lipsa de înțelegere și sprijin adecvat pentru femeile aflate în această perioadă. Instituirea Zilei Mondiale a Menopauzei vine să încurajeze dialogul, educația și cercetarea, oferind o platformă globală pentru a vorbi despre provocările și soluțiile legate de această etapă a vieții.

Claudia Buneci, nutriționist și coach de medicină funcțională pentru echilibrare hormonală, explică cum o putem intâmpina această perioadă și ce soluții naturale avem la îndemână.

„Menopauza marchează sfârșitul perioadei fertile și este cauzată de scăderea treptată a producției hormonale ovariene, în special a estrogenului și progesteronului. Deși este un proces natural, impactul ei asupra organismului poate fi semnificativ: bufeuri, tulburări de somn, schimbări de dispoziție, creștere în greutate, uscăciune vaginală sau scăderea densității osoase. În plus, multe femei se confruntă cu anxietate, oboseală cronică sau dificultăți de concentrare, toate influențate de dezechilibrul hormonal și de stresul cotidian. Menopauza nu trebuie să fie un „punct final” ci poate marca un nou început. Această tranziție poate fi o ocazie de reconectare cu propriul corp și de a pune accent pe sănătatea ta, începând chiar din premenopauză. Premenopauza este acea fereastră de timp în care corpul se pregătește pentru menopauză. Cu grijă și atenție față de corpul nostru, putem trece cu mai multă ușurință prin aceste schimbări”, explică specialistul.

Cum putem gestiona provocările menopauzei

Menopauza poate avea un impact imens asupra vieții femeilor, 3 din 4 experimentând simptome și 70% acuzând stări acute de stres. Gestionarea eficientă a acestei perioade implică cunoaștere, strategii adaptate și suport multidisciplinar (medical, nutrițional, psihologic).

„Ziua Mondială a Menopauzei este o invitație la conștientizare, acceptare și acțiune. Este un moment care ne amintește că sănătatea hormonală este o parte fundamentală a sănătății feminine, iar menopauza nu trebuie privită ca o problemă, ci ca o tranziție firească. Abordarea acestei perioade necesită o viziune holistică, care să includă echilibrarea alimentației, gestionarea stresului, somnul adecvat și activitatea fizică regulată. De asemenea, consultarea unui medic sau a unui specialist în echilibrare hormonală este esențială pentru o adaptare armonioasă. Așadar, prin educație, sprijin și intervenții potrivite, această etapă poate deveni una de reechilibrare și revalorizare personală”, explică specialistul.

Cum putem aborda și atenua provocările menstruației: strategii și soluții

Femeile pot trece prin menopauză cu mai multă ușurință dacă își ascultă corpul și îi oferă sprijinul de care are nevoie. Nutriția echilibrată, suplimentarea corectă, odihna și echilibrul emoțional sunt pilonii acestei transformări. Claudia Buneci, coach de medicină funcțională pentru echilibrare hormonală, ofera cateva direcții practice care pot face diferența.

„Femeile pot gestiona mai bine simptomele menopauzei printr-un stil de viață antiinflamator și printr-o alimentație funcțională care susține echilibrul hormonal. Se recomandă consumul de alimente bogate în fitoestrogeni naturali (semințe de in, soia fermentată, leguminoase); menținerea unei hidratări optime și reducerea zahărului și a alimentelor procesate; activitate fizică regulată pentru susținerea masei musculare și a sănătății osoase; practici de relaxare – respirație conștientă, meditație, plimbări în natură. Să reținem că menopauza nu este o perioadă de pierdere, ci o ocazie de reconectare cu propria putere feminină. Obiectivul nu este să eliminăm procesul natural, ci să oferim corpului resursele de care are nevoie pentru a-l traversa cu cât mai puțin disconfort.”

Ziua Mondială a Menopauzei ne amintește că feminitatea nu are vârstă. Este momentul în care femeile pot învăța să-și redescopere corpul, să-l sprijine prin alegeri conștiente și să-și onoreze această etapă cu blândețe și recunoștință. Menopauza nu este un sfârșit, ci o renaștere în echilibru, o nouă etapă de înțelepciune, putere și libertate.

Despre Claudia Buneci

Claudia Buneci este nutriționist și coach de medicină funcțională pentru echilibrare hormonală și mamă a trei copii. A absolvit cursul de tehnician nutriționist în România, apoi Institute for Integrative Nutrition din SUA. Plecând de la dorința de a înțelege cât mai multe despre puzzle-ul care contează pentru sănătatea femeii, a urmat mai multe cursuri despre echilibru hormonal, energizare, alimentație în sarcină și în perioada postpartum. În prezent urmează cursuri de medicină funcțională la School for Applied Functional Medicine, o formare de 3 ani din Statele Unite ale Americii.

Claudia lucrează, în prezent, cu femei aflate la premenopauză în cadrul programul holistic Shiny 40. Ea si echipa ei le susține pe acestea pentru a-și echilibra hormonii prin schimbări de stil de viață. Mai multe despre activitatea Claudiei Buneci găsești pe site-ul ei, www.pofta-de-viata.ro.