Alarmant: România rămâne țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere!

România este țara din UE cu cei mai mulți morți pe șosele, fiind urmată de Bulgaria. Anul trecut, în România s-au înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, conform unei analize a Comisiei Europene.

Însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România şi Bulgaria, a anunţat Comisia Europeană.

În 2024, 19.940 de oameni au murit în accidente rutiere în UE. Pe locul doi în acest clasament se află Bulgaria, cu 74 de decese la un milion de locuitori. În schimb, Suedia și Danemarca au înregistrat cei mai puțini morți pe șosele, cu 20 la un milion și 24 la un milion.

Informația vine în contextul în care oplatformă de transport butelii s-a răsturnat, marţi, în judeţul Dâmboviţa, iar o persoană a fost în stop cardio-respirator, dar nu a putut fi salvată. Traficul a fost oprit şi s-a creat un perimetru de siguranţă.

Alte două persoane au fost rănite, după ce, marţi noaptea, un vehicul s-a ciocnit cu alte două maşini oprite la semafor, la intersecţia dintre Calea Rahovei cu Str. Mihail Sebastian din Capitală. Femeia care a produs accidentul a plecat fără încuviinţarea poliţiştilor, iar când a fost găsită şi dusă la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, a refuzat recoltarea de probe biologice.