CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%

CEC Bank face mai accesibilă finanțarea pentru planurile personale și lansează o nouă ofertă de credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%, destinată clienților care își încasează veniturile prin bancă.

Prin această ofertă, CEC Bank oferă o soluție simplă și sigură pentru cei care își doresc predictibilitate și control asupra bugetului, în funcție de planurile lor – de la renovarea locuinței până la o vacanță mult așteptată.

„Ne dorim ca finanțarea să fie ușor de înțeles și ușor de accesat, indiferent de vârstă sau de modul în care preferi să interacționezi cu banca. Cu această ofertă, clienții pot obține creditul rapid, 100% online, prin CEC_In, sau în orice unitate CEC Bank din țară. Totul se face simplu, sigur și fără bătăi de cap”, a declarat Adina Călin, director al Direcției Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

Oferta se adresează persoanelor fizice care aleg să-și încaseze veniturile prin CEC Bank și beneficiază de dobândă fixă pe toată perioada creditului – pentru o rată lunară constantă și fără surprize.

În cazul unui credit de 30.000 de lei, pentru o durată de 53 luni (4 ani și 5 luni), contractat de un client care își încasează veniturile prin CEC Bank, rata dobânzii este de 7,50% pe an, iar DAE (costul total al creditului) este de 9,29% an. Valoarea primei rate este de 686,84 lei, iar suma totală de rambursat este 36.402,28 lei.

Oferta CEC Bank face parte din cadrul unei campanii care se derulează până la data de 31.03.2026.

Comisionul de administrare este de 20 de lei/lună. Banca nu percepe comision de analiză.

Prin noua ofertă, CEC Bank continuă să aducă soluții moderne, digitale și prietenoase, menite să simplifice viața financiară a clienților.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.