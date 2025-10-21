Dan Voiculescu, după decizia Tribunalului București: “Adevărul iese întotdeauna la lumină”

Profesorul Dan Voiculescu a anunțat pe blogul său o decizie importantă a Tribunalului București, care, prin Hotărârea nr. 2053/2025, confirmă că firma Crescent nu a fost înființată de Securitate și nu a aparținut niciodată acesteia.

Instanța a stabilit, totodată, că judecătoarea Bogdan a comis numeroase fapte ilicite, iar documentul de 29 de pagini, publicat integral pe blogul profesorului Voiculescu, demontează o campanie de denigrare desfășurată sistematic împotriva sa și a companiei Crescent în ultimii 35 de ani.

„Tribunalul București a desființat încă un mit rostogolit în ultimii 35 de ani de toți cei deranjați că nu am fost prietenos cu impostorii și nu am căzut la pace cu abuzurile de putere”, a scris Dan Voiculescu, adăugând că nu caută revanșă, ci doar înțelegerea răului făcut.

„Îi sunt recunoscător bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă de adevăr, pentru fiecare picătură de dreptate și pentru puterea de a ierta”, a mai transmis fondatorul umanismului politic românesc.

Decizia Tribunalului București este considerată de Voiculescu o reparație morală după zeci de ani de acuzații și campanii bazate pe neadevăruri.