Deputatul Florin Jianu pleacă din PSD și Parlament pentru a prelua funcția de președinte al IMM!

Florin Jianu, deputat din partea PSD, a anunțat pe pagina de Facebook că părăsește formațiunea politică și renunță la poziția de deputat în Parlamentul României pentru a prelua funcția de președinte al IMM România.

Florin Jianu, deputat PSD, a anunțat luni, 20 octombrie 2025, că își dă demisia din Parlament, cât și din partid, fiind reales în funcția de președinte al IMM România. El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult ca oricând de o voce și afirmă că va rămâne alături de ei.

„Am fost, sunt şi voi rămâne alături de IMM România. Antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce, de cineva care să-i reprezinte şi să-i sprijine. Au pus bazele economiei de piaţă, au modernizat economia şi sunt mereu chemaţi să se sacrifice când trecem printr-o criză. Trebuie să ne asigurăm că antreprenoriatul românesc şi întreprinderile mici şi mijlocii vor supravieţui acestei crize şi că se vor putea dezvoltă în continuare, altfel nu vom mai avea o economie funcţională”, a scris, luni, pe Facebook, Florin Jianu.