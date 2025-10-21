Eurodeputatul Maria Grapini, în mijlocul fermierilor, la protestul acestora de la Strasbourg: „Susțin o politică agricolă comună, care să-i protejeze și să-i sprijine pe fermieri! Comisia Europeană să nu mai sfideze fermierii și să înțeleagă că securitatea alimentară nu se poate face cu vorbe!”

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, vicepreședinta comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE și membră a comisiei pentru agricultură, a participat, marți, la protestul fermierilor, de la Strasbourg, din fața Parlamentului European.

“Respect munca fermierilor și voi continua să îi susțin. Susțin, de asemenea, o politică agricolă comună, care să-i protejeze și să-i sprijine pe fermieri! Sper ca ministrul agriculturii să susțină, în Consiliul de miniștri, un buget adecvat pentru fermieri”, a precizat eurodeputatul Grapini.

De asemenea, Maria Grapini a avut luni seară, în plenul PE, o intervenție tranșantă în cadrul căreia a solicitat Comisiei Europene să nu mai sfideze fermierii și, în context, să înțeleagă “că securitatea alimentară nu se poate face cu vorbe!”.

“Comisia Europeană declară mereu că siguranța alimentară este cel mai important lucru. Din păcate, cred că doamna președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyn, pur și simplu, sfidează realitatea. De ani de zile, și la dumneavoastră în țară, și la mine, fermierii sunt nemulțumiți. Îi avem mâine în stradă (n.r.-marți), aici, la PE, cerând niște drepturi firești!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul S&D.

Potrivit Mariei Grapini, este prioritară protecția pieței interne, în fața acestor acorduri comerciale care fac concurență neloială. În sprijinul afirmațiilor sale, europarlamentarul român a dat ca exemplu importurile din Ucraina și cele din alte state terțe.

“În privința reformării PAC-ului, noi în loc să avem o Politică Agricolă Comună mai bună, să facem convergența subvențiilor, să avem bugete pentru tinerii fermieri – ca să întinerim generația de fermieri, nu facem ce este necesar. Mai întâi scădem bugetul pentru agricultură și, apoi, îl amestecăm cu bugetul de coeziune. Ce să le spunem acestor oameni? Ce să le spunem fermierilor? Că vrem să garantăm siguranța alimentelor doar prin vorbe? Ne trebuie și fapte! Eu cred că trebuie să se trezească Comisia Europeană pentru că, altfel, piața va fi invadata de produse nesigure și agricultura europeană va muri!”, a conchis eurodeputatul Grapini.