Magia continuă: Johann Strauss Ensemble & Russell McGregor revin în România pentru un nou turneu al concertului „Best of Vienna”

O tradiție de două decenii: Valsul vienez, ambasadorul sărbătorilor de iarnă în România.

Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine și în acest an pe scenele din România pentru al 21-lea an consecutiv, și va susține o nouă serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă prezentate în turneu național. Sub bagheta maestrului violonist și dirijor Russell McGregor, spectacolul de tradiție „Best of Vienna” va aduce, în luna decembrie, splendoarea, emoția și rafinamentul sărbătorilor de iarnă direct din inima Vienei pe scenele din București, Craiova, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș, Pitești și Râmnicu Vâlcea.

Turneul „Best of Vienna” din acest an se va desfășura după următorul program: 15 decembrie – Teatrul Național București – Sala Ion Caramitru, 16 decembrie – Filarmonica Oltenia din Craiova, 17 decembrie – Teatrul Dramatic „Sică Alexandrescu” din Brașov, 18 decembrie – Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu, 20 decembrie – Palatul Culturii Târgu-Mureș, 21 decembrie – Filarmonica Pitești și 22 decembrie – Filarmonica Râmnicu Vâlcea, „Sala Lahovari”.

Concertele Johann Strauss Ensemble din România au devenit sinonime cu eleganța, bucuria și rafinamentul muzicii vieneze. Sunetele valsurilor, polcilor și marșurilor semnate de Strauss, Lehar sau Kalman, interpretate cu virtuozitate de muzicienii austrieci, transformă fiecare seară într-o sărbătoare a tradiției și a spiritului vienez autentic.

Sub bagheta inconfundabilă a dirijorului Russell McGregor, orchestra reușește să cucerească publicul prin energia, finețea și umorul tipic austriac. McGregor, concertmaestru al orchestrei Schönbrunn Palace Orchestra Vienna și invitat permanent al unor ansambluri renumite din întreaga lume, este recunoscut pentru modul în care transformă fiecare concert într-o experiență memorabilă, plină de pasiune și eleganță.

Fondată în 1985, Johann Strauss Ensemble este una dintre cele mai apreciate orchestre de cameră din Austria, având la activ sute de concerte internaționale, turnee în Europa, Asia și America de Sud și colaborări cu soliști de talie mondială. Ansamblul își păstrează fidel stilul vienez autentic, interpretând muzica dinastiei Strauss cu aceeași grație și entuziasm care au făcut celebră capitala Austriei.

Biletele pentru toate cele cinci reprezentații sunt deja disponibile și pot fi achiziționate la prețuri variate în funcție locație și de categoria de loc, de pe următoarele platforme: