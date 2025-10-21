Raluca Turcan, atac dur la adresa PSD!

Deputata PNL, Raluca Turcan, acuză că, în guvern, PSD „sabotează măsurile propuse de premier” iar, în Parlament, „votează cot la cot cu AUR.

„E clar pentru toată lumea: PSD nu trage la căruța guvernării”, susține deputatul PNL Raluca Turcan. „Oricum am analiza și interpreta, e clar pentru toată lumea: PSD nu trage la căruța guvernării. Fac aceeași politică păguboasă care ne-a adus, în mare parte, la realitatea de azi: AUR la 40% și în creștere. Partidele pro-occidentale stagnează sau sunt în scădere. La câtă opoziție face PSD, mă mir că mai au timp să stea la guvernare”, arată Turcan.

Deputata acuză că, în guvern, PSD „sabotează măsurile propuse de premier”. „În Parlament, votează cot la cot cu AUR. În CNA, după interes. Iar în justiție, toți judecătorii promovați de PSD au votat împotriva unei legi care avea un viciu de formă fix în ograda ministrului PSD al Justiției. Ziua guvernează cu portofolii și funcții peste tot, seara joacă rolul de opoziție. E corect?”, adaugă deputatul PNL.

Deputata PNL Raluca Turcan afirmă la RFI că decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraţilor nu poate fi separată de PSD, acuzând influenţa politică asupra Curţii. Turcan susţine că Ministerul Justiţiei ar fi trebuit să sesizeze viciul de procedură invocat de CCR.

Decizia Curţii Constituţionale (CCR) privind pensiile speciale ale magistraţilor nu poate fi separată de PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan.

Judecătorii CCR au respins legea privind pensiile speciale, pentru că Guvernul nu a aşteptat avizul CSM.

Deputata liberală precizează că „dacă exista un viciu de procedură, primul care ar fi trebuit să se sesizeze ar fi trebuit să fie Ministerul Justiţiei”.