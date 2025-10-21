Vicepremierul Tanczos Barna exclude varianta demisiei premierului Bolojan!

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat în urmă cu scurt timp, într-un răspuns ferm, că nu există nicio o demisie sau cerere de demitere care să se discute în ședința Coaliţiei de marţi.

„Nu este niciun scenariu de demisie, sau de demitere sau de plecare a premierului Ilie Bolojan”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.

Sunt informații pe surse potrivit cărora liderii coaliției au încercat să-l convingă pe prim-ministru să nu plece pentru că este susținut în privința acestei reforme și procedura trebuie reluată.

„Sunt convins că orice membru al coaliției a venit cu această susținere în continuare pentru Ilie Bolojan ca să mergem mai departe. Nu avem nici timp, nu e nici momentul, nu ne permitem luxul de a avea o altă criză politică în România”, a punctat Tanczos Barna.