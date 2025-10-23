Eurodeputatul Maria Grapini ia atitudine în plenul PE de la Strasbourg: Nu voi vota tăierile de buget de la agricultură, IMM-uri și de la locuințe!

Eurodeputatul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a avut o intervenție fermă, în plenul PE de la Strasbourg, pe tema dezbaterii bugetului UE pentru anul 2026!

Precizând că viața oamenilor trebuie să fie mai bună și economia trebuie să funcționeze, europarlamentarul Grapini a spus, în intervenția sa, că nu va vota tăierile de buget de la agricultură, IMM-uri și de la locuințe.

„Bugetul pentru piața internă pe anul 2026 – eu reprezint punctul de vedere al comisiei IMCO – este foarte important. Nu putem avea o piață internă solidă, competitivă, fără bugete, fără investiții. Liniile roșii au fost deja anunțate. Noi nu putem să votăm tăierile anunțate de Consiliu, noi avem nevoie de bani pentru IMM-uri, pentru dezvoltarea și capitalizarea IMM-urilor”, a precizat Maria Grapini.

De asemenea, eurodeputatul S&D a reiterat necesitatea alocării de fonduri suplimentare pentru fermieri, pentru că, în caz contrar, nu poate fi susținută agricultura și menținută securitatea alimentară.

“Trebuie să susținem și inovația, și tinerii, și locuințele și, implicit, să ne aducem un aport semnificativ la o viață mai bună a oamenilor. Acesta este rolul nostru, aici, pentru acest lucru am fost trimiși de cetățeni în Parlamentul European!”, a adăugat Maria Grapini.

Eurodeputatul român și-a exprimat speranța că oficialii Comisiei Europene pot identifica resursele necesare, printr-o supraveghere mai bună a pieței și printr-o combatere mai eficientă a criminalității economico-financiare, inclusiv evaziunea pe TVA.

Nu în ultimul rând, a mai spus Maria Grapini, instituțiile europene de control, precum Parchetul European, OLAF, trebuie să-și intensifice activitatea și să aducă mai mulți bani la buget. Dezvoltarea relației cu SUA și cu celelalte piețe importante de la nivel mondial reprezintă, de asemenea, o prioritate pentru eurodeputatul S&D.