Fostul premier, Florin Cîțu, avertizează că TVA ar putea crește la 23-24% anul viitor!

Fostul premier și ministru de Finanțe, Florin Cîțu, avertizează că, în ciuda majorării recente la 21% în 2025, TVA ar putea crește din nou la 23-24% până la mijlocul anului viitor. Cîțu critică situația economică actuală, subliniind că deficitul bugetar rămâne ridicat (aproape 9% din PIB), datoria publică se îndreaptă spre 80%, iar inflația reală este de 10%.

Fostul premier Florin Cîțu, ce a exercitat și funcția de ministru de Finanțe, avertizează că TVA ar putea să crească din nou deși cea mai recentă majorare, de la 19% la 21%, a intrat în vigoare foarte recent, chiar în anul 2025.

„Cota de TVA a fost majorată și există premise clare pentru o nouă creștere — la 23-24% până la mijlocul anului viitor”, susține fostul premier într-un mesaj postat pe Facebook în ziua de 22 octombrie 2025.

Florin Cîțu mai avertizează că deficitul bugetar riscă să crească spre 80% în câțiva ani, în timp ce inflația în termeni reali este la 10%.

„Deficitul bugetar rămâne mare, chiar crește — aproape de 9% din PIB in 2025 (poate chiar peste). Datoria publică depășește 60% și crește spre 80% in cativa ani, mult peste limitele impuse (de formă) de Bruxelles. Impozitele și taxele cresc de 4 ani.

Costurile de finanțare se mențin ridicate, dar, în mod paradoxal, politica monetară nu este una restrictivă. În termeni reali, cu inflația la 10%, ea este încă acomodativă.”, mai spune fostul premier.

El arată că din această spirală nu se poate ieși numai cu discursuri politicianiste, ci cu măsuri reale care să aibă un impact adevărat asupra economiei.

„Aceasta este situația la zi. Foarte departe de o situație stabilă. Ne aflăm într-o spirală fiscală care s-a închis în jurul economiei și din care nu se poate ieși doar cu discursuri despre „disciplină” și „responsabilitate”.”, a precizat Florin Cîțu în postarea sa de pe Facebook.