Grindeanu pune tunurile pe USR!

Liderul interimar al PSD. Sorin Grindeanu, subliniază că PSD trebuie să revină ”la linia tradițională”, cu ”un singur obiectiv în minte: rezultate concrete pentru români”. În același context, Grindeanu a spus că social-democrații nu au nevoie de ”lecții și validări de la oameni (…) care fac politică pe trotinetă”.

Sorin Grindeanu a fost prezent, miercuri, la conferința extraordinară a PSD Dolj, unde a vorbit, în principal, despre direcția principală pe care trebuie să meargă cel mai mare partid din România, pe care își dorește să-l conducă și după congresul din 7 noiembrie.

În opinia liderului interimar al social-democrații, PSD trebuie să revină ”la linia tradițională” și să aibă ”un singur obiectiv în minte: rezultate concrete pentru români”.

Grindeanu a subliniat, în același context, că una dintre greșelile făcute de PSD în ultimii ani a fost faptul că a ”alergat mereu după o validare din partea unora care, de fapt, ne urăsc visceral și care nu ne-au votat niciodată”, iar asta a însemnat inclusiv îndepărtarea partidului de valorile tradiționale.

”Noi nu avem de ce să luăm lecții și validări de la oameni care, până la urmă, pe scurt, cred că Olguța (Vasilescu – n.r.) a spus prima oară treaba asta, niște domni sau doamne care fac politică pe trotinetă, niște de la alții care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți non-stop live pe TikTok ședințele de guvern sau deciziile pe care le iei”, a spus Grindeanu.

Cu aceeași ocazie, președintele interimar al PSD a salutat, pe de altă parte, cooptarea europarlamentarului Claudiu Manda în echipa lui, ca secretar general.

