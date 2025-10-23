Politic

Liviu Negoiță trage un semnal de alarmă: „La fiecare zid care cade în Centrul Vechi, cade și o parte din demnitatea Bucureștiului”

Candidatul PUSL la Primăria Capitalei, Liviu Negoiță, a tras un semnal de alarmă dur privind starea de colaps a clădirilor istorice din Centrul Vechi și lipsa totală de reacție a fostei administrații.

„Fiecare zid fisurat spune povestea unei administrații care a uitat că Bucureștiul are suflet. Avem 97 de monumente istorice în grija Primăriei și aproape niciunul nu a fost consolidat. Asta nu mai e neglijență, e nepăsare criminală”, a declarat Negoiță.

Alături de el, Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, a vorbit despre lipsa de respect față de istoria Capitalei: „Bucureștiul cere puțin — doar respect. Respect pentru trecut, pentru oameni, pentru locurile care au făcut din el un oraș viu.”

Echipa PUSL, din care fac parte și consilieri generali ai formațiunii, a cerut publicarea situației reale a consolidărilor și adoptarea unui plan de urgență pentru salvarea patrimoniului istoric.

