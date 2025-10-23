Ministrul Sănătății vrea salarii diferențiate pentru medici și propune trei tipuri de gărzi!

Alexandru Rogobete, actualul ministru al Sănătății, propune trei categorii de garzi: garda de urgență, garda de monitorizare și garda la domiciliu. Acestea ar urma să fie plătite diferit.

Alexandru Rogobete spune că a discutat deja despre acest proiect cu premierul Ilie Bolojan.

“Este firesc din punctul meu de vedere sa avem trei categorii de garzi: garda de urgenta, care sa fie fie platita corespunzator; garda de monitorizare, unde nu exista urgente, care nu inseamna ca va fi platita mai prost sau mai slab decat este platita acum, sub nicio forma; si garda la domiciliu, care in momentul de fata nu este platita.

Mi se pare o nedreptate ca un radiolog interventionist care face trombectomii si sta in stand by 24 de ore si este chemat la ora 2:00 sau 3:00 noaptea la spital pentru o trombectomie sa fie platit cu 20 de lei. Mi se pare absurd. (…) Este un proiect, aceasta este viziunea, de a avea trei categorii de garzi platite diferentiat: garda de urgenta cu un tarif, garda de monitorizare cu un alt tarif si garda la domiciliu cu un alt tarif”, a sustinut ministrul Sanatatii.

Alexandru Rogobete a mai tras un semnal de alarma în ceea ce privește testarile preventive. Ministrul spune că acestea se fac „izolat, in insule”, fara o viziune unitara care sa acopere toate bolile.