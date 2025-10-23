Nivelul de trai din București și Cluj îl depășește pe cel din Milano și Hamburg!

Potrivit celor mai recente date de la Eurostat, nivelul de trai din București și Cluj depășește media Uniunii Europene.

Nivelul de trai din București și Cluj îl depășește pe cel din Milano și Hamburg, arată cele mai recente date Eurostat. La polul opus, județele cu cea mai mică putere de cumpărare sunt Vaslui și Botoșani.

Potrivit datelor Eurostat, produsul intern brut pe cap de locuitor, exprimat în standarde de putere de cumpărare, este în București de 87.400, mai mult decât dublul mediei europene de 38.000.

Locuitorii din București depășesc chiar și nivelul de trai din metropole precum Stockholm, Roma și Milano. Și Clujul se află peste media UE, cu un standard de putere de cumpărare de peste 43.000.

Județe precum Timiș, Constanța, Brașov, Prahova și Gorj se apropie de media europeană, înregistrând o majorare economică regională semnificativă, potrivit digi24.

Restul regiunilor,însă, se numără printre cele mai sărace din Uniune Europeană, alături de zone din Bulgaria și Ungaria.

Dacă în București și Cluj se trăiește cel mai bine din România, în județe precum Suceava, Călărași, Giurgiu, Botoșani și Vaslui se trăiește cel mai prost.

Potrivit datelor Eurostat publicate luni, PIB-ul pe cap de locuitor în Uniunea Europeană era în 2023 de 38.100, exprimat în paritatea puterii de cumpărare (PPS), în creştere de la 36.000 PPS în 2022.

De asemenea, în 2023 cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe cap de locuitor se înregistra în Dublin (139.500 PPS) şi Sud-Vest (137.300 PPS), ambele în Irlanda, Wolfsburg din Germania (136.500 PPS, sunt disponibile doar datele din 2022) şi Paris, în Franţa (126.900 PPS).

Cel mai scăzut nivel al PIB-ului pe cap de locuitor era în Mayotte, o regiune a Franţei de peste mări (10.500 PPS), Haskovo (11.000 PPS) şi Silistra (11.100 PPS) în Bulgaria.