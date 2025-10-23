Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, plasat în arest la domiciliu!

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu, potrivit unei decizii luate miercuri de Tribunalul Constanța. Hotărârea magistraților nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța.

Tribunalul Constanța a analizat miercuri propunerea procurorilor de prelungire a arestului preventiv cu încă 30 de zile, însă judecătorii au decis înlocuirea acestei măsuri cu arestul la domiciliu.

Cristian Radu se află în arest preventiv din sfârșitul lunii august, perioadă în care a fost suspendat din funcția de primar al Mangaliei, în urma acuzațiilor formulate de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Potrivit DNA, Cristian Radu este cercetat pentru cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată, precum și pentru spălare de bani.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020–2025, edilul ar fi pretins și primit sume totale de aproximativ 645.000 de euro, direct sau prin intermediari, în legătură cu emiterea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu local și alte acțiuni ce țineau de atribuțiile sale ca primar.

DNA mai arată că, între 2022 și 2024, Cristian Radu ar fi cerut 80.000 de euro, din care ar fi primit 42.333 de euro prin intermediul unei alte persoane, pentru a permite desfășurarea unor activități comerciale pe plajele și în zona Portului Turistic Mangalia, fără intervenția Poliției Locale. O parte dintre bani ar fi fost primiți sub forma unor articole vestimentare de lux.

În 2023, primarul suspendat ar fi primit echivalentul a 500.000 de euro, sub forma unei reduceri de preț la achiziția unui activ comercial, pentru facilitarea cesionării unor contracte de închiriere în Portul Turistic Mangalia.

Tot în același an, procurorii susțin că ar fi pretins 50.000 de euro, din care ar fi încasat 150.000 de lei, pentru a împiedica efectuarea unor controale asupra a două persoane care construiau un imobil în stațiunea Neptun.

De asemenea, în primele luni ale anului 2025, Cristian Radu ar fi primit 50.000 de euro pentru eliberarea unui Certificat de atestare a edificării/extinderii unei construcții fără autorizație în stațiunea Saturn.