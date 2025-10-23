Se întorc ploile, vijeliile şi descărcările electrice!

La noapte, cerul va fi noros în jumătatea de vest a țării unde aria ploilor se va extinde treptat. Vor fi mai ales averse, iar în Banat și Crișana posibil descărcări electrice. Pe arii restrânse, îndeosebi în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață în est și sud-est.

Prognoza meteo VINERI

În Țară

Vremea se va răci în vestul, centrul și nordul țării unde valorile termice se vor apropia de normele perioadei, iar în celelalte regiuni va fi în continuare mai cald decât în mod obișnuit. Vor fi înnorări și averse, la începutul zilei în Oltenia, Transilvania, Maramureș și vestul Munteniei, iar mai ales după-amiaza în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea. În rest cerul va fi variabil, iar ploi slabe se vor semnala izolat. La altitudini montane mari vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, îndeosebi în zonele de deal și de munte se vor înregistra cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat, în extremitatea de sud-est a teritoriului, vor fi posibile descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și sudul Olteniei cu viteze de 50…70 km/h și pe alocuri în restul zonelor cu viteze de 40…50 km/h; la munte vor fi rafale de 70…90 km/h, iar la altitudini mari (peste 1700 m) vor fi rafale de 90…120 km/h. Noaptea, vor mai fi intensificări doar în zona Carpaților de Curbură și Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 13 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Va fi ceață pe areale restrânse dimineața îndeosebi în estul și sud-estul teritoriului, iar spre sfârșitul intervalului mai ales în centru.

București

Valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, cel mai probabil după-amiaza, când și vântul va avea unele intensificări (rafale în general de 35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18…20 de grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Prognoza meteo SAMBATA

În Țară

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în sudul și sud-estul țării, iar în rest valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele înnorări și cu totul izolat ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în extremitatea de sud, vest și nord-vest. Seara și noaptea nebulozitatea se va extinde și va ploua în jumătatea de sud-vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. La altitudini mari la munte, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, în special în Carpații Orientali (rafale de 70…75 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 9…10 grade în estul Transilvaniei și 18…20 de grade în regiunile sudice și sud-estice, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până la -3 grade, dar și mai ridicate pe litoral până la 11 grade. Dimineața și noaptea, pe areale mici va fi ceață, anunţă ANM.

București

Valorile termice se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, apoi se va înnora și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 19 grade, iar cea minimă de 6…8 grade.

Prognoza meteo DUMINICA

În Țară

Valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă în jumătatea de nord a țării, iar în rest nu vor avea variații semnificative. Cerul, variabil la început, se va înnora treptat, iar mai ales din a doua parte a zilei aria ploilor se va extinde, astfel că se vor semnala în vestul, sudul și centrul teritoriului și local în rest. Vor fi mai ales averse, iar pe alocuri și cantități de apă mai însemnate (în general 15…25 l/mp). La altitudini de peste 1800 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, iar în a doua parte a intervalului, pe arii restrânse și în sud-est și în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 20 de grade, iar cele minime, cu mult mai ridicate decât mediile multianuale specifice datei, vor fi cuprinse între 3…4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14…15 grade pe litoral. Mai ales dimineața, pe spații restrânse va fi ceață.

București

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, dar se va înnora treptat din orele serii, iar mai ales noaptea trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18…19 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 10 grade.

Prognoza meteo LUNI

În Țară

În sud-estul țării valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât mediile climatologice, iar în rest vor marca o scădere semnificativă față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua pe arii extinse în sud și sud-est, local în centru și izolat în restul țării. La altitudini mari, la munte precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, dar local și temporar și în sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 3 și 9 grade.

București

Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua, cu o probabilitate mai mare ziua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 16…18 grade, iar cea minimă de 5…6 grade.

Prognoza meteo MARTI, MIERCURI, JOI

În Țară

Vremea, rece în prima zi, apoi se va încălzi treptat. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în prima parte a intervalului.

București

Regimul termic va fi caracterizat de temperaturi la început în jurul mediilor multianuale, iar ulterior acestea vor crește și vor caracteriza o vreme caldă pentru sfârșitul lunii octombrie. Probabilitatea de ploaie slabă va fi ridicată îndeosebi la începutul intervalului.