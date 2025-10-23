BusinessDeschidere

Statul a împrumutat de la cetățeni, în anul 2024, peste 32 de miliarde de lei!

În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei. De notat că titlurile de stat beneficiază de un regim fiscal special, fiind neimpozabile.

Până la data de 20 octombrie, populația a împrumutat în acest an statul cu puțin peste 40,5 miliarde de lei, o valoare record cu o pondere de aproximativ 17% în totalul creditelor luate de Guvern pentru acoperirea necesarului de finanțare din acest an, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

În tot anul 2024, statul a împrumutat de la populație aproximativ 32,7 miliarde de lei. Importanța acestor subscrieri este tot mai mare în condițiile în care nevoia de finanțare a statului este în creștere, iar strategia Ministerului de Finanțe vizează creșterea ponderii populației în total datorie publică, o sursă de capital stabilă pentru stat, mai ales la nivelul ridicat al dobânzilor.

Faptul că aproape 20% din necesarul de finanțare este contractat de la populație este un progres major comparativ cu anii anteriori, când această cifră nu depășea nici 3%.

Mai mult, datoria publică platibilă populației (ponderea populației în total datorie publică) a crescut accelerat în ultimii ani, depășind 6% în acest an, ajungând în aprilie 2025 la 61,6 miliarde de lei.

În plus, pe întreg anul, scadențele în contul titlurilor deținute de populație se ridică undeva la 24-25 miliarde de lei, în timp ce sumele planificate a fi atrase de guvern de la investitorii persoane fizice prin programele Fidelis și Tezaur se ridică la 45-50 de mld. lei – asta înseamnă un plus net în 2025 la deținerea de datorie publică a gospodăriilor populației de 20-25 mld lei.

Situația finanțărilor atrase prin cele 2 programe destinate populației după 10 luni:

Fidelis: 18,3 mld. lei, împrumuturi ale Statului de la populație prin intermediul titlurilor emise prin Bursa de Valori București – suma este ceva mai mare decât ce luau Finanțele în 2024, când o ediție Fidelis avea loc la 2 luni și Finanțele atrăgeau pe emisiune undeva la 3 miliarde de lei de la populație, pentru finanțarea deficitului bugetar;
Tezaur: 22,26 mld. lei, împrumutați de Stat prin titlurile de stat Tezaur. Valoarea este una record, cu încă două luni de emisiuni de titluri de stat pentru populație rămase din an.

