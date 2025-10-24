Carrefour ia în calcul plecarea definitivă din România

Presa franceză confirmă zvonurile potrivit cărora Carrefour ar vrea să plece definitiv din România. Retailerul a mandatat o companie pentru a testa interesul potențialilor cumpărători.

Pe lângă România, retailerul francez se retrage și din Argentina și Polonia. De asemenea, în Italia, compania a renunțat la cele 1.200 de magazine, dintre care 900 în franciză. Cumpărătorul a fost New-Princes Group.

Retailerul francez a mandatat JP Morgan pentru a vinde activităţile din Polonia, iar Deutsche Bank a fost desemnată pentru a gestiona procesul din Argentina.

Însă, potrivit informaţiilor Le Monde, grupul condus de Alexandre Bompard nu intenţionează să se oprească aici. Retailerul francez a decis să vândă şi magazinele sale din România, iar banca de investiţii BNP Paribas a fost aleasă drept consilier financiar pentru această tranzacţie, aşteptată de piaţă de câteva luni, potrivit ZF.ro.