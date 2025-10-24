Hagi dezminte că vrea să se stabilească în Turcia!

Joi, 23 octombrie, Gheorghe Hagi a anunțat într-un comunicat că nu intenționează să se stabilească în altă țară. Anunțul a venit în contextul în care presa turcă a scris că Hagi ar urma să se stabilească în Turcia.

Gică Hagi a demontat categoric aceste zvonuri printr-un comunicat oficial publicat joi seară de clubul Farul.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă ţară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenţie şi în consecinţă acea ştire preluată de mass-media din România este eronată”, precizează Hagi într-un comunicat.

Miercuri, 22 octombrie, publicația Yedigunhaber scria că Hagi a ajuns în Alanya, unde s-a întâlnit cu agenți imobiliari pentru a viziona vile în cartierele Ciplakli și Cikcilli. Conform acesteia, Hagi ar intenționa să se mute acolo pentru a fi mai aproape de Ianis Hagi, care joacă la Alanyaspor.