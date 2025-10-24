Maia Sandu îl vrea premier al Moldovei pe Alexandru Munteanu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat, cu puțin timp în urmă, decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Asta, după consultările cu grupurile parlamentare, potrivit agenției de presă Moldpres.

Maia Sandu i-a urat acestuia succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să răspundă așteptărilor cetățenilor.

„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a declarat Maia Sandu.

Pasul marchează începutul procesului de constituire a noului executiv, care urmează să meargă în Parlament pentru a cere votul de încredere.

Încă de ieri seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier.

„Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu.

Alexandru Munteanu are acum la dispoziție 15 zile pentru a forma guvernul și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Munteanu a declarat că noul cabinet va păstra probabil mulți dintre miniștrii guvernului anterior.

Munteanu care deține cetățenia moldoveană, română și americană nu a locuit în Republica Moldova în ultimele decenii, nu face parte din PAS și este un nume nou în politica moldoveană.

Cu o experiență îndelungată în domeniul financiar și economic – a lucrat la Banca Națională a Moldovei în anii 1990, apoi la Banca Mondială și la fonduri de investiții bazate în Ucraina – Munteanu a spus că se va concentra pe creșterea economiei moldovene după stagnarea din ultimii ani.