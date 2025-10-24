România va fi lovită de un ciclon polar!

Ziua de vineri va fi marcată de pasajul unui front atmosferic de la vest la est, anunţă ANM. Acesta va fi însoțit de ploi, inclusiv sub formă de aversă, și intensificări ale vântului cu rafale de până la 60-80 km/h în zonele joase și 90-100 km/h la munte.

Sâmbătă, majoritatea regiunilor se vor bucura de soare în prima parte a zilei, chiar dacă va fi ceva mai rece decât în zilele anterioare: 12-15°C în nord, centru și nord-est și 15-18°C în Capitală și celelalte provincii.

Furtuna Benjamin face ravagii in vestul Europei. Trei oameni au fost raniti in Franta după ce vantul puternic de 150 de km pe oră a smuls copaci si a distrus masini, iar sute de oameni din Marea Britanie si Olanda au ramas in beznă. Un alt ciclon a adus ploi torentiale in zona Mediteranei, in Turcia si Grecia.

După-amiaza și seara, însă, sunt așteptate averse, mai întâi local în sudul Olteniei și al Munteniei, apoi în vestul țării, unde vor fi posibile și furtuni cu descărcări electrice.

Interval de valabilitate: 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și în zonele de munte

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h. În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Notă: intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

O altă avertizare Cod Galben a fost emisă pentru Carpaţii Orientali. ANM anunţă vânt puternic până pe 25 octombrie.

ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări și temporar, mai ales după-amiaza va ploua, dar spre seară și noaptea va deveni variabil. Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei când va avea viteze în general de 50…60 km/h, dar seara și noaptea va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19…21 de grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Climatologii trag un semnal de alarmă. Iarna care se apropie ar putea aduce temperaturi extreme, ninsori abundente și viscol puternic. Cauza principală este dată de un vortex polar instabil, care dă deja semne că își modifică traiectoria și influențează vremea din Europa Centrală și de Est.

Potrivit specialiștilor, vortexul polar este o masă uriașă de aer rece care se formează deasupra Polului Nord. Fenomenul a început să se destabilizeze încă din luna octombrie. În mod normal, acest scut de aer rece rămâne concentrat în jurul Arcticii, însă atunci când vânturile din straturile superioare ale atmosferei își pierd intensitatea, aerul rece poate coborî spre latitudini joase, aducând ierni aspre în Europa.

Un astfel de fenomen a fost deja observat la mijlocul lunii octombrie, când un front atmosferic rece a traversat România, provocând o scădere bruscă a temperaturilor și ninsori timpurii în zonele montane.

Dacă tendința de încetinire a vortexului polar continuă, climatologii avertizează că România s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani. Temperaturile ar putea coborî sub -20°C în unele regiuni, iar ninsorile ar putea fi mai frecvente și mai abundente decât în iernile trecute. Meteorologii nu exclud nici episoade de viscol puternic și perioade lungi de ger persistent, în special în ianuarie și februarie 2026.