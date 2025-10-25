Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Armatei României: ”Armata este instituția care nu și-a trădat neamul niciodată, pentru că trăiește pentru acesta!”

Europarlamentarul Maria Grapini, membru în grupul S&D, a transmis un mesaj emoționant, cu ocazia Zilei Armatei României.

“Armata a fost și este un pilon de stabilitate al României, o instituție solidă pe care trebuie să o susținem de veacuri, peste veacuri! Îi îndemn pe români să iubească Armata, s-o cinstească și s-o apere. Este instituția care nu și-a trădat neamul niciodată, pentru că trăiește pentru acesta. Totdeauna am susținut că Armata este instituția care se bucură și trebuie să se bucure și în continuare de cea mai mare încredere din partea cetățenilor.

Ziua Armatei României trebuie să rămână un reper de independență si suveranitate națională, la fel și slujitorii ei, care au apărat-o și o apără în continuare, oferindu-ne România de acum, democrată și liberă.

Urez “La mulți ani!” și sănătate Armatei Române și să aibă puterea de a transmite patriotismul pe care îl are și românilor! Spiritul românesc este cel care creează unitatea și solidaritatea de care avem nevoie, mai ales în actualul context geo-politic.

Respect Armata ca instituție și respect resursa umană care activează în forțele armate românești!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

În fiecare an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei României. La 25 octombrie 1944, odată cu eliberarea oraşului Carei, se atingea obiectivul major al momentului întoarcerii armelor, de la 23 august 1944, respectiv acela al eliberării întregului teritoriu de sub ocupaţia germano-maghiară şi anularea consecinţelor dictatului de la Viena, din 30 august 1940.

Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381, din 1 octombrie 1959.

Ziua Armatei României este marcată prin arborarea Drapelului naţional la sediile instituţiilor militare, ridicarea Marelui Pavoaz la bordul navelor militare maritime şi fluviale şi prin organizarea de ceremonii militare şi activităţi comemorative în garnizoanele din ţară, în teatrele de operaţiuni şi în ţările în care România are acreditaţi ataşaţi ai Apărării.