Clubul Fermierilor Români lansează seria a VII-a a programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”. 500 de tineri formați pentru viitorul agriculturii românești – la jumătatea obiectivului de 1.000 de lideri până în 2027!

Clubul Fermierilor Români a lansat seria a VII-a a programului „Tineri Lideri pentru Agricultură”, un demers strategic dedicat formării noii generații de fermieri care vor conduce transformarea agriculturii românești. Cu această serie, programul depășește pragul de 500 de cursanți activi și absolvenți, atingând jumătate din obiectivul de 1.000 de tineri formați până în 2027.

Programul este susținut de Grupul Agricover și oferă tinerilor fermieri instrumente moderne de leadership, management și reprezentare, pregătindu-i să devină vectori ai schimbării în sectorul agroalimentar.

Educație pentru viitorul agriculturii

Programul Tineri Lideri pentru Agricultură răspunde unei provocări majore: îmbătrânirea accelerată a forței de muncă din agricultură. În România, peste 44% dintre fermieri au peste 65 de ani, iar mai puțin de 10% dintre fermierii activi au sub 40 de ani. În lipsa unui transfer generațional planificat, riscul pierderii competitivității și al fragmentării fermelor este tot mai ridicat.

Un eveniment dedicat noii generații de fermieri

Lansarea noii serii a avut loc la Centrul de Inovare și Formare pentru Tineri Lideri și Antreprenori în Agricultură, în Voluntari, și a reunit tineri fermieri, absolvenți ai programului, reprezentanți ai mediului financiar, academic și instituțional.

Printre invitații speciali s-au numărat Dr. Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Prof. Univ. Dr. Dan Costin Nițescu, Consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României, Gabriela Nicoleta Andrei, Director General APIA, și dl. Dan Sandu, Director General al Băncii de Investiții și Dezvoltare.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate și proiectele dezvoltate de tinerii absolvenți din Maratonul de Business TLA și inițiativele Think Tank-urilor Agrinnovator, prin care participanții contribuie activ la identificarea de soluții inovatoare pentru digitalizare, finanțare și sustenabilitate în agricultură.

Declarații

Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene:

„România are nevoie de programe ca Tineri Lideri pentru Agricultură, pentru că ele construiesc competență, responsabilitate și viziune.

Formarea tinerilor lideri este o investiție în viitorul rural și în competitivitatea lanțului agroalimentar.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va căuta modalități concrete de susținere a dezvoltării formării și a competitivității acestui sector strategic pentru economia națională.”

Jabbar Kanani, Membru Fondator al Clubului Fermierilor Români și Președinte al Consiliului de Administrație Agricover:

„Agricultura europeană are nevoie de o nouă generație de fermieri care nu doar să producă, ci să conducă. Programul Tineri Lideri pentru Agricultură reprezintă o investiție strategică în acești oameni, profesioniști care combină inovația, sustenabilitatea și leadershipul pentru a transforma agricultura într-un motor de progres.”

Liviu Dobre, Director General Agricover Holding:

„Astăzi, agricultura nu mai e doar despre muncă în câmp, ci despre decizii inteligente, tehnologii noi, adaptare continuă și o competiție globală tot mai intensă.

Agricover susține programul încă de la prima ediție, pentru că România are nevoie de o nouă generație de fermieri-lideri, pregătiți să transforme provocările în oportunități și să ducă agricultura la nivelul următor.”

Florian Ciolacu, Director Executiv al Clubului Fermierilor Români:

„Prin Tineri Lideri pentru Agricultură, construim o rețea de tineri care nu doar preiau ferme, ci devin lideri de opinie și decizie în sector.

Ei sunt generația care înțelege importanța datelor, a digitalizării și a cooperării.

Investind în educația lor, investim în viitorul competitiv al agriculturii românești și în capacitatea noastră de a rămâne relevanți în piața europeană.”

Despre program

Programul Tineri Lideri pentru Agricultură are o durată de șase luni și include module de leadership, management de fermă, politici agricole, negociere, comunicare publică și inovație digitală. Cursurile se desfășoară la Centrul de Inovare și Formare pentru Tineri Lideri și Antreprenori în Agricultură, în Voluntari.

Tinerii fermieri interesați se pot înscrie pe site-ul oficial al programului:

https://tinerilideripentruagricultura.ro/

Despre Clubul Fermierilor Români

Clubul Fermierilor Români este o organizație profesională, non-guvernamentală și apolitică, dedicată performanței în agricultura românească. Prin programele sale de formare, inovare și reprezentare, Clubul contribuie la consolidarea unei agriculturi competitive, sustenabile și reziliente, conectate la direcțiile strategice europene.